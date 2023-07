Михаела Филева сподели новия си сингъл със слушателите на радио N-JOY

Михаела Филева по навик освежава плейлистите на родните телевизии, радиостанции и фенове.

След успеха на едноименната й песен "По навик", с която стартира лято 2023, днес тя гостува на обедното шоу на радио N-JOY с водещ Нейка Димитрова - Нейа, пред която сподели детайли и за най-актуалната си песен "Любов без имена".

И двете парчета са част от планирания да излезе на 20 октомври нов албум на талантливата певица.

Михаела също така даде малко повече информация къде нейните почитатели биха могли да споделят музиката й с нея в следващите дни.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.