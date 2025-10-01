Михаела Филева сподели новия си сингъл със слушателите на радио N-JOY

Михаела Филева сподели новия си сингъл, озаглавен „Коя е тя?“, със слушателите на радио N-JOY.

Певицата гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy и разкри с кого е работила по парчето, което е част от албума й "96".

Новият сингъл излиза броени дни преди втория ѝ голям концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври. От екипа ѝ издават, че заедно с нея на сцената ще се качат над 60 музиканти от симфоничен оркестър, под диригентството на Максим Ешкенази.

Специални гости ще бъдат Мими Николова, Владимир Ампов – Графа, Дара Екимова и Venzy.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.