Михаела Филева омагьоса публиката с голям концерт в НДК

Снощи, 22.10., зала 1 на НДК се превърна в сцена на истински

музикален спектакъл.

Михаела Филева представи своя първи самостоятелен концерт със симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази — събитие, което обедини поп музиката и класическото звучене в емоционална хармония.

Вечерта предложи напълно нови оркестрации на най-обичаните песни на Михаела, сред които „И аз съм тук“, „Опасно близки“ и „Приливи и отливи“.

Сцената оживя с впечатляваща визуална режисура, хореография и специални гост в лицето на легендарната Мими Николова, Графа и Дара Екимова, които допълниха спектакъла с искрена дълбочина.

Снимка: Нели Куртева

Публиката посрещна всяко изпълнение с бурни аплодисменти и

ставане на крака. Социалните мрежи се изпълниха с възторжени

коментари, определящи концерта като „магичен“, „величествен“ и

„незабравим“.

Снимка: Нели Куртева

„Тази вечер беше сбъдната мечта. Да изпълня песните си в такава мащабна форма и да усетя енергията на публиката — това е най-голямата награда за един артист“, сподели Михаела Филева след концерта.

Снимка: Нели Куртева

Концертът бе реализиран с подкрепата на партньори и екип от над

200 професионалисти, ангажирани в музикалната, техническата и

визуалната продукция.