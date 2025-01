Михаела Филева гостува на радио N-JOY

Михаела Филева беше гост в студиото на радио N-JOY.

Певицата стана част от шоуто "Над нещата" с Venzy.

Тя сподели дали има ли песен, която вече е написала, но все още не е издала.

Вярва ли в това, че една песен трябва да отлежи определено време, преди да види бял свят, или по-скоро щом една песен е готова трябва бързо да бъде споделена със света.

Михаела разкри и детайли за това как се появява песента „Последна сълза", с кого я създава и трудно ли се говори за последната сълза пролята за някого.

Тя сподели и на кого се доверява за създаването на видеото и какви послания и символика има скрити във видеото?

Разберете и има ли нещо, което само музиката може даде на Михаела Филева в аудиофайла на страницата.