Michael Bublé подгрява празничното настроение с нов трак

Michael Bublé издава чисто новия сингъл “Maybe This Christmas” с кънтри звездата Carly Pearce.

Неговият албум „The Best Of Bublé “ може да се похвали с 21 значителни песни от целия му каталог. Той обхваща основополагащи хитове като „Haven’t Met You Yet“, „Feeling Good“, „Sway“, „Everything“ и „It’s A Beautiful Day“ и наскоро издадения химн „Don’t Blame It On Me“. В компилацията също така е включена и „Quizas, Quizas, Quizas“ – втората неиздавана песен от албума, придружена от лирик-видео.

Тази година Bublé също така се присъедини към забележителния панел с треньори на „The Voice“ заедно със Snoop Dogg, Gwen Stefani и Reba McEntire. Сезон 26 направи премиерата си на 23-ти септември по NBC.

Миналата година той впечатляващо взе петата си награда Grammy. На церемонията през 2023 г. неговият аплодиран дългосвирещ албум „Higher“ спечели трофея за „Най-добър традиционен поп вокален албум“. Той има общо 12 номинации до момента.

Снимка: WMG

“Maybe This Christmas” с кънтри звездата Carly Pearce - слушайте тук.

***

Michael Bublé е продал повече от 75 милиона албума в цял свят в хода на изключителната си кариера и се радва на огромен успех като един от най-добрите изпълнители на живо на всички времена. С кариера, която включва 5 награди Grammy, 15 награди Juno, звезда на Алеята на славата в Холивуд и Алеята на славата в Канада, 6 мултиплатинени албума и над 14 милиарда глобални стриймвания, Michael прекара последните две десетилетия дълбоко отдаден на това да поддържа Великата американска песенна книга жива – да ѝ вдъхва нов живот и да внася своя уникален стил, вокална сила и страст към вечните мелодии, които той обича.

Той издава едноименния си дебютен албум чрез Reprise Records през 2003 г., последван от поредица от мултиплатинени #1 албуми, включително „Call Me Irresponsible“ (2007), „Crazy Love“ (2009), „To Be Loved“ (2013), Love (2018), и „Christmas“ (2011). Неговият 11-ти студиен албум – „Higher“ (2022), е деветият му албум, влязъл в Топ 10 на класацията за топ продажби на албуми на „Billboard“ и седмият му пореден студиен албум, който дебютира в Топ 3. Известен със своето майсторство от световна класа и грандиозна концертна продукция, той е изнесъл разпродадени концерти в над 30 държави. С неудържим талант, енергия и глас, който с лекота пее класики, поп, суинг, джаз, R&B и комедии, Michael отвежда слушателите си на специално пътешествие всяка вечер – пеейки от сърце, правейки им серенади с красиви любовни песни, карайки ги да се смеят, плачат и танцуват - за да им подари вечер, която никога няма да забравят.

За Carly Pearce - Дълбоко вкоренено в класиката, момичето, което напусна дома си в Кентъки и гимназията си на 16 години, за да започне работа в Dollywood, се превърна в жена, която приветства напредъка на жанра. Певицата и автор на песни, носителка на награда Grammy – Carly Pearce, направи изключително впечатление с дебютния си албум – „Every Little Thing“, както и с влязлото в историята платинено сертифицирано заглавно парче и оттогава тя не намалява темпото. С издаването на нейния възхваляван дългоочакван четвърти албум – „hummingbird“ (7-ми юни, Big Machine Records), Pearce продължава да пленява с честните си текстове и неспирна музикалност. Приветстваният от критиците албум включва водещия сингъл „we don't fight more“ (с участието на Chris Stapleton), който донесе на Pearce втора номинация за Grammy за най-добро кънтри дуо/групово изпълнение и се превърна в петия ѝ хит, влязъл в Топ 5 на радиостанциите с формат Country , както и блестящия сингъл “truck on fire”, който Pearce представи за първи път в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Изпълнителката в момента е на нейното хедлайн турне „hummingbird world tour“, където се свързва с фенове по целия свят след серия от 45 разпродадени концерта като директен съпорт на турнето „Standing Room Only“ на Tim McGraw. Pearce, която сега е член на „Grand Ole Opry“ и „Kentucky Music Hall of Fame“, е изминала дълъг път от болката, която изпитва, докато пише своя аплодиран от критиците и комерсиално възхваляван трети студиен албум – „29“, който включва хитовете, оглавили класациите на радиостанциите с формат Country – „Never Wanted To Be That Girl“ с Ashley McBryde, и платинено сертифицирания „What He Didn't Do“. За платинено сертифицирания „Never Wanted To Be That Girl“ Pearce спечели втората си поредна „CMA Awards Musical Event 2022“ и отбеляза третия дует между две изпълнителки, оглавил класацията „Billboard Country Airplay“. Песента също така спечели „CMA Musical Event of the Year 2022“ и награда Grammy за „Най-добро кънтри изпълнение на дует/група“, влизайки в историята като първото женско дуо, спечелило в категорията. В допълнение, тройно платиненият „I Hope You're Happy Now“ на Pearce с Lee Brice спечели както „CMA Awards Musical Event 2020“ и „ACM Awards Music Event 2021“, така и „ACM Single of the Year“. През 2023 г. Pearce се присъедини към Blake Shelton на неговото „Back To The Honky Tonk Tour“ и направи своя 100-тен концерт в „Grand Ole Opry“.