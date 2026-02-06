Melanie Martinez официално обяви четвъртия си студиен албум

След издаването на „POSSESSION“, първата ѝ нова музика от три години насам, Melanie Martinez официално обявява четвъртия си студиен албум „HADES“, който ще излезе на 27 март.

„POSSESSION“ дебютира с над 2,7 милиона стриймвания в Spotify през първите 24 часа и до момента е надхвърлил 10 милиона. „POSSESSION“ е най-бързо стриймваното издание на Melanie и най-големият женски дебют на 2026 г. досега. Както отбелязва поп редакторът на Spotify - Talia Kraines, „Смесицата от сладост и мрачност на Меlanie е умишлена – и точно това я прави уникална поп звезда“.

Вярна на формата си, мултиплатинената личност не просто пише песни – тя изгражда светове с непоколебима цел. Тази епоха се разгръща като дистопичен, кинематографичен пейзаж, който се усеща познато, по-малко фантастичен и по-скоро като разчупено огледало на настоящия момент.

В анонса Melanie споделя: „Всяка песен в този албум изследва различен капан, заложен от злата, патриархална енергия, която е „HADES“. Не става въпрос за предсказване на дистопично бъдеще. Става въпрос за разпознаване на разрушителни модели, които вече съществуват. Същата динамика, повтаряща се на различни места. Контрол, прикрит като защита. Жестокост, представена като логика. Експлоатация, продавана като възможност. След като започнете да забелязвате тези нишки, става трудно да ги игнорирате“.

С над 30 милиарда глобални стриймвания, 5,54 милиарда официални гледания в YouTube и над 62,2 милиона последователи в различни платформи, Melanie Martinez е оформила и преобразила алтернативния поп в един завладяващ, иновативен и неподражаем свят по свой собствен дизайн. Откакто се появява през 2012 г., родената в Ню Йорк латиноамериканска певица, автор на песни, режисьор и визионер не само размива границите между жанровете, но и между реалността и фантазията, привличайки публиката в топлата прегръдка на уникалното си изкуство.

Мartinez пробива път с емблематичния си дебютен албум от 2015 г. “CRY BABY”. Двукратно платиненият албум отбеляза 10-ата си годишнина миналата година и е майка на трикратно платинения „Dollhouse“, двукратно платинените хитове „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и на платинените фаворити „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, You’re It“. След като се изкачи до №6 в Billboard 200, този дебютен албум записа 208 непоследователни седмици в класацията. В резултат на това тя отбеляза два последователни дебюта в Топ 3 на Billboard 200 с платинено сертифицираните K-12 (2019) и PORTALS (2023). И трите албума дебютираха на №1 в класацията Billboard Alternative. След издаването на K-12, Мelanie направи и своя филмов дебют с придружаващ мюзикъл със същото име, който след издаването си беше №6 в боксофиса по целия свят. По време на турнето си за този албум, тя дарява по един долар от всеки билет на The Trevor Project. “PORTALS” дебютира в Billboard 200 на №2 и породи „VOID“ и „DEATH“, първите ѝ оригинални песни, дебютирали в Billboard Hot 100.

През 2023 г. Меlanie пусна и парфюмна линия в партньорство с Flower Shop Perfumes. Това се случва след като оригиналният ѝ парфюм “CRY BABY”, който беше самостоятелно издаден през 2016 г., постигна голям успех с разпродадени билети за нейни изпълнения. Оттогава колекцията се разшири, за да включва свещи, спрейове за тяло и парфюмни висулки. Нейните аромати бързо се откроиха в категорията, нареждайки се сред петте най-продавани в ScentBar, водещия независим търговец на парфюми в страната. През 2024 г. Маrtines предприема първото по рода си световно турне “The Trilogy Tour”, изпълвайки легендарни места на множество континенти, включително разпродадени последователни вечери в Madison Square Garden в Ню Йорк. През 2024 г. изпълнителката е хедлайнер и на световноизвестния фестивал Lollapalooza в Чикаго и фестивала Corona Capital в Мексико Сити.

