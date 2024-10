Megan Thee Stallion издаде нов албум

Megan Thee Stallion издаде новия си албум.

Tрикратната носителка на награда Grammy, предприемач и филантроп пусна „Megan: Act II“, който включва колаборации с TWICE, Flo Milli, Spiritbox и RM от BTS.

Луксозната версия с 13 парчета включва широк набор от динамични и зашеметяващи куплети от родената в Хюстън изпълнителка, но също така включва сътрудничество със Spiritbox за „TYG“, което демонстрира експанзията ѝ в рок жанра. Преди това Megan е работила с групата през 2023 г., когато издава „Cobra (Rock Remix)“.



По време на участие във вечерното шоу с Джими Фалън, Megan сподели причината за създаване на луксозното издание, обяснявайки: „Чувствам, че трябва да поддържам The Hotties доволни и да ги стимулирам. Трябва да разберете, че това е годината на Megan Thee Stallion”.

„Megan: Act II““ също така събира заедно Megan и момичешката K-pop група TWICE за наелектризиращ ремикс на „Mamushi“, който продължава да подчертава артистичната гъвкавост на Megan. В оригиналната версия тя си партнира с японския хип-хоп изпълнител Yuki Chiba за песента, която завладя лятото и социалните мрежи.

Съвсем наскоро New York Liberty – коронованите шампиони на WNBA – се присъединиха към хитовия танцов тренд, пресъздавайки танца „Mamushi“ заедно с Megan зад кулисите на Tonight Show. Направиха си снимки с шампионския трофей и ѝ подариха фланелка на отбора.

Луксозната версия включва и наскоро издадената колаборация на Megan с RM от BTS – „Neva Play”, като бонус песен. Тя издаде албума си „Megan“ през юни, който включва звездни участия от Victoria Monet, GloRilla, UGK, Big K.R.I.T., Kyle Richh и Yuki Chiba.

Създателката на хитове също така се подготвя да издаде новия си документален филм – „Megan Thee Stallion: In Her Words“, който ще бъде наличен за стриймване по Prime Video на 31-ви октомври. Той ще предложи вътрешен поглед към възхода и еволюцията на Megan по безпрецедентен начин.

Това бележи изключителен месец за Megan, която току-що получи наградата genLOVE за филантропия за 2024 г. на 18-тите награди „Annual Golden Heart Awards“ за филантропската ѝ работа с нейната „Pete and Thomas Foundation“. Събитието беше организирано от Anna Wintour и Michael Kors – председатели на „God’s Love We Deliver“.

Стриймвайте „Megan: Act II“ чрез Hot Girl Productions/ Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик





„Megan: Act II“ – Tracklist

1. Bigger In Texas

2. Bourbon

3. #1 Rule

4. Roc Steady (feat Flo Milli)

5. Best Friend

6. Right Now

7. Mamushi Remix (feat TWICE)

8. TYG (feat Spiritbox)

9. Motion

10. Fell In Love

11. He Think I Love Him

12. Like A Freak

13. Neva Play (feat RM of BTS)