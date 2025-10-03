Marten Lou и CamelPhat с първа колаборация

Излезе „Save Me“, първата колаборация между Marten Lou и CamelPhat: хипнотично мелодично хаус парче, което обединява силните страни на двамата изпълнители. Създадени от взаимно уважение английските диджеи и продуцентско дуо — CamelPhat бяха ранни поддръжници на музиката на Lou — сингълът подчертава защо и двамата изпълнители са известни със звук, който не разчита на големи, крещящи ефекти, а вместо това се потапя дълбоко в груув, атмосфера и сурова чувственост.

CamelPhat – мултиплатиненото, номинирано за Grammy британско дуо, стоящо зад „Cola“ (с над 1 милиард стрийминга) – са на път да представят новия си албум. „Save Me“ ще бъде тяхната съвместна песен с Marten Lou. За немския диджей и продуцент – който е изградил глобален профил със светкавична скорост с парчета като „My Love For You (Yebba’s Heartbreak)“, „Your Body“ и „Another Life“, плюс безброй големи клубни и фестивални участия – изданието бележи истинско сътрудничество между успешни артисти.

В музикално отношение, CamelPhat и Marten Lou кондензират споделената си визия в мелодичен хаус химн с кинематографичен мащаб, с мечтателни звукови пейзажи, мощни басови линии и остри като бръснач синтезатори, преплитащи се, за да създадат продукция, която се издига и отдръпва като прилив. Над всичко това се носят вокали, които проникват в сърцето на „Save Me“: борбата със загубата, зависимостта и ужасяващата мисъл да живееш без някого, когото обичаш. „Кой ще ме спаси, когато те няма? / Едва се държа“ – това е емоционален удар, обвит в енергия в пиковите моменти – крехък и свиреп едновременно.

Изданието е и завършек на триумфалното лято на живо на CamelPhat и Marten Lou: CamelPhat завършиха третото си сезоннo участие в Pacha Ibiza с разпродадени концерти. Marten Lou имат над 45 концерта в над 14 държави, от Coachella до Tomorrowland, от Hï до Ushuaïa Ibiza. На Pacha Ibiza те изпълниха заедно на живо предстоящия си албум пред огромна публика. Докато продължават индивидуалните си световни турнета през октомври, ноември и декември, „Save Me“ вече е готова да бъде саундтрак на безкрайните заключителни вечери на сезона.

„Save Me“ от Marten Lou x CamelPhat вече е наличен от Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.

За Marten Lou

Немският диджей, продуцент и автор на песни Marten Lou е едно от най-вълнуващите имена в днешната дийп и мелодична хаус сцена. Със своите завладяващи продукции, като „My Love For You (Yebba’s Heartbreak)“, „Your Body“ и „Sun Will Rise“, той достигна до световна публика за рекордно кратко време.

Неговите енергични изпълнения на живо са го отвели на някои от най-големите сцени в света – от Coachella и Burning Man до Tomorrowland и Untold Festival. Той се е превърнал и в търсена звезда в клубовете на Ибиса, подкрепен от колеги, като Keinemusik, Adriatique и CamelPhat. Marten Lu вече се гордее с над 5,5 милиона слушатели месечно в Spotify и е натрупал над 80 милиона стриймвания в каталога си – цифри, които продължават да се увеличават.

Звукът му се определя от безпроблемна смесица от хипнотични мелодии, драйв груувове и емоционална дълбочина – създавайки музика, която улавя интимността на клуба и простора на главната сцена на фестивала. С всяко издание Marten Lu доказва, че не само се чувства като у дома си на световните сцени, но и оформя бъдещето на жанра.

За CamelPhat

Малко продуцентски дуета са оставили такъв отпечатък в електронната музика като CamelPhat. Мултиплатинените, номинирани за GRAMMY британски изпълнители са създали едни от най-определящите парчета в модерната денс култура. Техният пробив дойде през 2017 г. с „Cola“ – глобален хит, който достигна над 1 милиард стрийминга и стана платинен по целия свят.

Оттогава родените в Ливърпул - Dave Whelan и Mike Di Scala продължават да развиват хаус музиката в нови посоки с парчета като „Spektrum“, „Panic Room“, „The Sign“ (с Anyma) или „Night After Night“ от легендарния лейбъл Afterlife. Съвсем наскоро те издадоха втория си албум „Spiritual Milk“ и известния ремикс на Backtrack Blow Up – и двата от собствения си лейбъл When Stars Align.

Това лято CamelPhat се завърнаха в Pacha Ibiza за третото си разпродадено участия, като организираха 21 запонящи се вечери. Отвъд Ибиса, глобалният им график обхваща някои от най-емблематичните места и фестивали в света – от The Sphere в Лас Вегас до Space Miami, Awakenings, Afterlife събития и Alemagou на Миконос. С „When Stars Align“ те също така подкрепят ново поколение артисти, като същевременно разширяват границите на собствения си звук – отличителна смесица от дълбок, мелодичен и прогресивен хаус, балансиращ ъндърграунд достоверност с енергията на главната сцена. Независимо дали чрез сътрудничество с артисти като Kölsch, Green Velvet и ARTBAT, или на фона на очакването около предстоящия им трети студиен албум, CamelPhat остават начело на световната електронна музикална сцена.