Maroon 5 с ново видео и албум

Maroon 5 пуснаха музикалното видео към песента „Love is Like“.

Парчето е четвърти сингъл от новия албум на групата, носещ същото заглавие.

В едноимения сингъл, освен вокалиста Adam Levin, се включва и рап звездата Lil Wayne.

Видеото, режисирано от Aerin Moreno, проследява Maroon 5 през един бурен ден по улиците на Ню Йорк, а за радост на почитателките си, Adam се съблича и е без риза за втората половина на клипа.

Осмият студиен албум на групата - "Love Is Like" – беше издаден днес, 15 август 2025 г. Записът включва 10 композиции, като в някои от тях участват големи имена като Lisa, Lil Wayne и Sexyy Red.

Част от песните като "Hideaway", "Love Is Like", "Yes I Did", "I Like It", "Burn Burn Burn", "Jealousy Problems" и "California" са свързани със спомени от първите концерти на групата в Лос Анджелис, както и с развитието на Adam Levine и колегите му от ранните години.

Първият издаден сингъл от албума беше "Priceless" (feat. LISA от BLACKPINK). Той излезе на 2 май 2025 г., дебютира на № 76 в Billboard Hot 100 и стана топ-10 хит в 18 региона. Вторият сингъл "All Night" се появи на 23 юни. Третият сингъл "California" беше издаден на 17 юли, а четвъртият "Love Is Like" се появи на 15 август, заедно с албума.

Това е първият албум на Maroon 5 от четири години насам (след Jordi, 2021). За първи път от Hands All Over (2010) групата запазва същия състав като предишния албум, а други участници освен Adam Levine са включени като автори за първи път след Overexposed (2012). За промоцията на албума те инициираха US Fall Tour, който започва през октомври и ноември, с подкрепата на Claire Rosinkranz. Турнето ще обхване 23 арени, включително шоута в Los Angeles (Kia Forum), Madison Square Garden и ще завърши в Детройт. Преди това, Maroon 5 ще участват във фестивала iHeartRadio в Лас Вегас на 19 септември.

“Love Is Like” е едновременно рефлексия и нов старт — винаги с характерния звук на Maroon 5, но с повече интимност, съвременни колаборации и желание за музикално осъвременяване.