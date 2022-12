Мария Жекова ни припомня апетитна рецепта за бакла плакия

Мария Жекова споделя вкусът на Родопите в рубриката "Вкусът на празниците" по радио N-JOY.

Специално за празничния сезон, в обедното шоу „От 10 до 2 с Нейа“, имате възможност да научите полезни съвети от топ готвачи.

Мария Жекова е актуалната носителка на титлата MasterChef България, а отскоро вдъхновява последователите си и със свое телевизионно предаване - "Вкусът на България" по bTV.

Мария прие поканата да сподели празниците със слушателите на радио N-JOY и в пет части ще ни отведе и Родопите, за да ни разкрие как ще отпразнува Коледа и какво ще сложи на своята трапеза.

Едно от интересните й предложения е паста от бакла. Какво представлява растението, каква е неговата история, как да го приготвим като част от коледната трапеза – това може да научите в аудиофайла на страницата. Или да последвате Мария в профила й в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Мария Жекова (@mariajekova)