Mariah Carey пя на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина.

Изпълнението на американската певица на италианската класика "Nel Blu Dipinto di Blu" – по-известна като "Volare" – беше силен момент в 3,5-часовото шоу, с което започнаха Игрите.

„Сбъдна се мечтата ми да пея (на италиански!) на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026“, написа по-късно тя в Instagram.

Тя получи възторжени отзиви от мнозина, които я нарекоха чудесна и похвалиха високите й тонове.

Но изпълнението й в петък вечерта предизвика и много критики в интернет, където коментаторите бяха объркани защо тази чест не е била дадена на италианска певица.

В шоуто участваха и трима италиански певци: тенорът Андреа Бочели, певицата и авторка на песни Лаура Паузини и мецосопраното Чечилия Бартоли.