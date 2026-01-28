Maisie Peters анонсира трети студиен албум

Maisie Peters анонсира дългоочаквания си трети студиен албум, „Florescence“.

Албумът, е копродуциран с двукратния носител на награда Grammy - Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Beyoncé, Chris Stapleton) и включва дуети с Julia Michaels и Marcus Mumford, излиза две години след пробива ѝ с „The Good Witch“, който оглави класациите.

„Florescence“ излиза на 15 май, и е достъпен за предварителна поръчка ТУК, както и трейлъра, режисиран от Amelia Dimoldenberg.

След няколко бурни години, през които Maisie беше подгряваща изпълнителка на Taylor Swift, Coldplay, Conan Gray и Noah Kahan, с хедлайн турнета и дебютира в Гластънбъри, тя се озовава почти постоянно на музикални сцени. До края на 2024 г. темпото стана непоносимо, засягайки Maisie физически и психически, и затова тя взе решение да се оттегли за известно време и се върна у дома, за да се свърже отново с живота си извън сцената. Този по-спокоен етао ѝ даде пространство за рестартиране, заземявайки я не само като личност, но и като артист. Именно през това време емоционалното сърце на албума „Florescence“ тихо се оформи.

Това завръщане към себе си се отрази не само в живота ѝ, но и в музиката. Водена от любовта си към разказването на истории, Maisie се отправи към Нашвил, където написа и записа голяма част от албума. Събирането отново с дългогодишния си сътрудник Ian Fitchuk - с когото работи за първи път през 2020г. се почувства, като естествена комбинация. Заедно те създадоха топлия, нежен звук на албума, като Fitchuk подкрепи Maisie, когато тя за първи път пое ролята на копродуцент.

Вдъхновен от последиците от връзката, изследвана в „The Good Witch“, както и от любовната история, която тя преживява след като се влюбва в любимия си от гимназията - „Florescence“ размишлява върху това как правилната любов може да помогне за изцелението на грешните. Това е албум за перспективата, самореализацията, изцелението и в крайна сметка за това как да се научим да процъфтяваме.

„Тези 15 парчета изобразяват разцъфтяването на моята собствена възраст от 23 до 25 години и разцъфтяването на истинска, истинска любов, която закотвена в мен и в този албум. Той разказва историята на последните няколко дълги зими, с всичките им тъжни дни, мъки и дъждове, и накрая ви води към перфектна английска пролет, към надеждата и катарзиса, които идват, когато цъфтят първите диви цветя“, споделя Maisie. „Този албум се усеща като истинско представяне на изцелението, на намирането на надежда, мир и сила не само в някой друг, но и в себе си. Това е да знаеш, че е имало смисъл в цялата тъга отпреди, а смисълът е в жената, която виждаш в това огледало сега, както и в човека, който виждаш до нея“.

Току-що след моментално разпродадените си концерти в Лондон и Ню Йорк, Maisie отбелязва анонсирането на албума с нова серия от глобални театрални дати „Before The Bloom“, предназначени да отразят близостта и уязвимостта на „Florescence“. Започвайки на 2 март в театър Enmore в Сидни, турнето ще премине през Австралия, Източна Азия, Европа, Великобритания, Америка и Канада.

Очаквайте новия сингъл на Maisie „My Regards“, който излиза на 6 февруари.