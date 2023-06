Madonna и Sam Smith разкриха общ трак

През февруари тази година Madonna представи Sam Smith и Kim Petras на наградите Grammy и на следващия ден, със статуетка в ръка, Sam и поп кралицата се отправят към студиото, за да запишат чисто нов и неустоим дует.

Резултатът е "Vulgar" – празник на двама артисти и клубно парче с разтърсващ бас, създадено с екипа, работил по "Unholy" и Lauren D'elia, продуцентът на Madonna.

Колаборацията им не е изненада - "Unholy", хитът на британския певец с Petras, бе не само най-провокативното парче, достигнало номер 1 в Billboard Hot 100, но и точно такъв тип песен, каквато Madonna е издавала неведнъж в кариерата си - умишлено предизвикателна и разрушаваща граници.

Madonna, най-продаваната изпълнителка на всички времена, продължава да променя поп културата. Дългоочакваното ѝ глобално турне Celebration Tour стартира през юли и "Vulgar" е поредното гост-участие, което тя реализира през последните седмици, включително песни с The Weeknd и Christine and the Queens. Това е първият трак на британския певец след премиерата на албума Gloria и Sam продължава концертите си също следващия месец, като с нетърпение очакваме да разберем дали двете звезди ще изпълнят "Vulgar" заедно на сцената.