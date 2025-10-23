Madison Beer официално обяви своя нов студиен албум "Locket", който ще излезе на 16 януари 2026 г.

Новината беше споделена лично от oвукратно номинираната за GRAMMY изпълнителка и продуцент в Instagram, заедно с обложката на албума, на която певицата държи златно сърцевидно медальонче – символ на темите и емоциите, вплетени в проекта.

В интервю за Vogue певицата споделя, че албумът носи силна двойственост, смесица от възходи и падения, меланхолия и еуфория:

“След като написах албума, имам чувството, че всяка песен живее вътре в този метафоричен медальон – на сигурно място. Всеки албум за мен е отделна ера. След като го пусна в света, тази глава обикновено се затваря”.

"Locket" включва вече познатите на фенове парчета “Yes Baby” и “Bittersweet” като второто е придружено от саморежисирано видео, в което участват Beer и актьорът Sean Kaufman от сериала "The Summer I Turned Pretty".

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Октомври беше особено вълнуващ месец за Madison Beer, която направи дебюта си на подиума на Victoria’s Secret Fashion Show в Бруклин, където изпълни “Make You Mine”, “Bittersweet” и “Yes Baby”.

Новият проект следва успешния ѝ албум "Silence Between Songs" (2023), който достигна №86 в Billboard 200 и донесе на певицата номинация за “Best Immersive Audio Album” на наградите GRAMMY.