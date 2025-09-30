Глобалната поп сензация Madison Beer издаде първата си нова песен за годината, „yes baby“, вдъхновена от номинирания за Grammy хит от 2024 г. – „Make You Mine“.

„yes baby“ е дръзка, съблазнителна и изпълнена с енергия композиция, която завладява още с първите секунди. С характерния си заразителен ритъм и модерно поп звучене, тя подчертава артистичната еволюция на Beer и демонстрира увереността ѝ да експериментира със стилове и визия. Това е песен, създадена, за да бъде споделяна, като едновременно забавлява и вдъхновява.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Заедно със сингъла излезе и официалното музикално видео, създадено по идея и в сърежисура на Madison и Aerin Moreno. Визуалната концепция отдава почит на култовите тренировъчни видеа от 80-те години, но пречупена през съвременна естетика – смела, сексапилна и изпълнена с артистичен хумор. Видеото подчертава уникалния стил на Madison, която винаги съумява да съчетае ретро влияния с актуални тенденции, създавайки нещо изцяло свое.

Излизането на новия сингъл съвпада с още едно признание за Madison Beer – четири от нейните песни бяха сертифицирани с платина и злато от RIAA: „Reckless“ (Platinum), „Make You Mine“ (Gold), „Good in Goodbye“ (Gold) и „Baby“ (Gold).