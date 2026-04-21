Лятна ваканция с FUNDAY SUMMER ADVENTURE – едно незабравимо приключение!

Най-лесният начин вашето детето да напредне в чуждия език, е то да бъде потопено в естествената чуждоезикова среда и неусетно да учи, докато се забавлява.

Чуждоезиковата програма FUNDAY SUMMER ADVENTURE е единствената лятна програма в София, която осигурява на децата целодневни занимания в англоезична среда. Програмата е подходяща за деца от 5 до 13 годишна възраст.

Приключението започва на 15 юни и ще продължи чак до 04 септември, от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч., а записванията са на седмична база.

25 учебни часа на седмица децата имат занимания с преподаватели от Великобритания и Америка, които потапят децата в света на науката и приключенията чрез интерактивни методи на обучение, учене чрез преживяване и работа по проекти. Така по естествен начин разширяват речниковия запас на децата, подобряват комуникативните им умения и им помагат да бъдат уверени в ежедневната му употреба.

ДЕНЯТ е изключително динамичен, допълнен от ателиета по изкуства, в които децата усвояват различни приложни техники, много нови термини на английски език и развиват своята креативност.

СПОРТЪТ е неразделна и важна част от деня в Лятната програма. Сутрин децата имат спортна тренировка, а всеки следобед има организирани спортни занимания като: плуване, конна езда, тенис и др. Както и множество забавления на открито - пикници, походи и посещения на детски развлекателни паркове.

А краят на седмицата е посветен на семейството! В специален петъчен празник децата демонстрират пред родителите напредъка си по английски език, докато се забавляват.

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ до 15.05.2026 г:

Такса за една седмица - 204,50 евро

За една или две седмици -5%

За три или четири седмици -10%

Четири последователни седмици - 687,70 евро

За пет или шест седмици -15%

За седем и повече седмици -20%

