Честит 24 май!

На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

На този ден в България се отбелязва националния празник на просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни още и като „Солунските братя“.

Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослужението книги. С това се полагат основите на старобългарския литературен език.

Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици.

Във възрожденската ни книжнина първите известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май, се срещат в „Христоматия славянского язъка“ от 1852 г. на Неофит Рилски.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих „Върви, народе възродени“. Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. музиката към химна.

