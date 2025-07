Lizzo пуска нов рап микстейп

След успеха на фрийстайл хита „Yitty on Yo Tittys", мултиплатинената изпълнителка Lizzo, носителка на награди „Grammy" и „Еmmy", изненадващо пуска нов рап микстейп „My Face Hurts From Smiling".

Микстейпът е с 13 песни и показва еволюцията на певицата, като автор на песни и изпълнител, съчетавайки остър текст, хумор и трудно спечелена независимост в звук, който е едновременно свеж и безпогрешно типичен за Lizzo. Това е жизнено и безкомпромисно завръщане, което задава тона за лятото и затвърждава мястото на Lizzo в хип-хопа.

Проектът започва с песента „Crashout" в характерния за Lizzo, със смело изпълнение и неоспорима увереност. Водена от стиха „They just mad 'cause I got motion like a roller coaster" (Те просто са ядосани, защото се движа, като влакче на ужасите), песента е отражение на способността ѝ да се отърсва от шума, съчетавайки увереност и остроумие с лекота. Забавна и безкомпромисна, тя пристига точно навреме за лятото с наподобяваща на скандиране песен „We outside, hoe", която вече завладява социалните мрежи и се превръща в отличителен белег на проекта.

Включена е и „Still Can't Fuh", колаборация с Doja Cat, която Lizzo наскоро загатна в TikTok. Парчето съчетава остри, самоуверени куплети с мощен ритъм, подчертавайки двамата изпълнители и техния отказ да бъдат определяни от очакванията. Друг забележителен хит - „IRL" с участието на SZA, предлага енергичен, денс момент, който Lizzo показа за първи път в Instagram миналата седмица. Двете имат непринудена химия, като впечатляващото изпълнение на Lizzo е съчетано с характерната за SZA смесица от мелодични вокали и куплети с рап акценти.

Микстейпът включва и хита „Yitty on Yo Tittys (Freestyle)", който за първи път беше представен през уикенда на Memorial Day. Кръстена на марката оформящо бельо на Lizzo, песента е сурово и ритмично напомняне за корените на Lizzo във фрийстайл изпълнението.

В албума „My Face Hurts From Smiling" Lizzo се осланя на своята многостранност като авторка, рапърка и изпълнителка. Макар че е най-известна със своите поп хитове, оглавяващи класациите и емоционални химни, Lizzo не е непозната с рапа и той винаги е бил част от нейното звучене. Този проект се връща към тези корени, смесвайки хип-хоп, R&B и алтернативни вибрации, като същевременно запазва нейния отличителен стил и глас на преден план.

My Face Hurts From Smiling – Tracklist:

Crashout

Yitty on Yo Tittys (Freestyle)

Just 4 Fun

Gotcho Bitch

Still Can't Fuh (feat. Doja Cat)

New Mistakes

Bend It Ova

Left Right

Droppin' On It

Summa Shit

IRL (feat. SZA)

Cut Em Off

Ditto

„My Face Hurts From Smiling" вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик

*** Няма никой като Lizzo. Четирикратната носителка на награди Grammy и Emmy, суперзвезда, певица, автор на песни, рапър и актриса, е оставила незаличим и несравним отпечатък в популярната култура. Тя е спечелила множество отличия, два пъти е постигнала първо място в класациите Hot 100, спечелила е десетки златни, платинени и мултиплатинени сертификати, препълнила е арени по целия свят и е блестяла в блокбъстъри.

Lizzo влезе в историята през 2023 г., когато се превърна в „първата чернокожа жена, получила наградата „Запис на годината" на наградите Grammy от 1994 г. насам" за двукратно платинения „About Damn Time". Преди това тя разтърси класациите с деветкратно платинения „Truth Hurts". Той я утвърди като „третата рапърка, оглавила Hot 100 без водещ изпълнител", и „първата чернокожа солова R&B певица, заемаща първото място от 2012 г. насам". Тя доминираше в класацията Hot 100 в продължение на седем седмици, превръщайки се в „най-дълго задържалата се песен на солов рап изпълнител". Rolling Stone я приветства като една от „500-те най-велики песни на всички времена". Тя се е появявала в безброй телевизионни предавания, включително Saturday Night Live, TODAY, Watch What Happens Live With Andy Cohen, Jimmy Kimmel LIVE!, CBS Sunday Morning и други. Да не говорим, че тя беше хедлайнер на собственото си специално предаване на HBO Lizzo: Live In Concert, в което записа разпродаденото си шоу в Kia Forum в Лос Анджелис. По пътя си присъствието ѝ можеше да се усети в боксофиса и в стрийминг мрежите, обхващайки роли в анимационните UglyDolls и Hustlers, както и продуциране и участие в многократно награждаваното с награда „Еmmy" риалити шоу на Prime: Watch Out For the Big Grrrls. Тя обедини сили с Fabletics за собствената си линия оформящо бельо Yitty, включваща тела с plus-size фигури. Въпреки това, тя се завръща през 2025 г. с шумната и закачлива песен „Love In Real Life" и петия си пълнометражен албум със същото име.