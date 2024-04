Linkin Park издадоха колекцията "Papercuts"

Linkin Park разкриха първия си албум с най-големи хитове, обхващащ цялата им кариера, озаглавен „Papercuts (Singles Collection 2000-2023)“.

Наличен е във всички дигитални платформи и в различни конфигурации на физически носител.

За да отпразнува издаването на колекцията, бандата сподели енергична и гореща визуализация, придружаваща търсената рядкост и акцент на изданието – „QWERTY“. Видеото отразява енергията на ударната B-страна от ерата на „Minutes To Midnight“ с нейното завладяващо звучене и въздействащо вокално изпълнение.

Групата първоначално представи „Papercuts“ с неиздаваната досега песен „Friendly Fire“. Сингълът току-що достигна # 1 в класацията на радиостанциите с формат Alternative, отбелязвайки 13-тия # 1 на групата във формата. Той е събрал забележителните над 20 милиона стриймвания до момента, както и 7 милиона гледания в YouTube на музикалния видеоклип. Спечелвайки всеобщо признание, „People“ отбеляза как „песента предава есенцията на стила на [One More Light]“, а „Revolver“ коментира: „разтърсващо, сингълът включва едно от последните записани вокални изпълнения на техния покоен, велик фронтмен Chester Bennington“.

В допълнение към новиздадените „Friendly Fire“ и „QWERTY,“ албумът с 20 песни – „Papercuts“, съдържа 18 основни химна, от „Crawling“ и колаборацията с Jay-Z – „Numb/Encore“, до диамантено сертифицирания „In The End“. Вижте по-долу пълния списък с песни.

Linkin Park бяха вдъхновени внимателно да подберат песните за „Papercuts“ от сърдечната реакция на феновете към изданията по случай 20-годишнината на „Hybrid Theory“ през 2020 г. и „Meteora“ миналата година, като и двата албума оглавиха класациите на „Billboard“ за най-добри хард рок албуми, за най-добри рок албуми, за най-добри каталожни албуми и за най-добри винилови албуми, в допълнение към влизането в Топ 10 дебюти на „Billboard 200“. Този ентусиазъм доведе до тази изчерпателна ретроспекция на пътуването на групата до момента, в рамките на един епичен албум – „Papercuts“.

Papercuts (Singles Collection 2000-2023) съдържание:

1. Crawling

2. Faint

3. Numb/Encore

4. Papercut

5. Breaking The Habit

6. In The End

7. Bleed It Out

8. Somewhere I Belong

9. Waiting For The End

10. Castle Of Glass

11. One More Light

12. Burn It Down

13. What I’ve Done

14. QWERTY

15. One Step Closer

16. New Divide

17. Leave Out All The Rest

18. Lost

19. Numb

20. Friendly Fire