LINKIN PARK анонсираха нов албум

LINKIN PARK — Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, заедно с новите членове Emily Armstrong [от аплодираната от критиката група Dead Sara] като съвместен вокалист и Colin Brittain [автор на песни/продуцент за G Flip, Illenium, One OK Rock] като барабанист — споделят първата си чисто нова музика от седем години насам.

Емблематичната банда сподели редица изненади за феновете: нов сингъл, и видеоклип към „The Emptiness Machine“, плюс глобално изпълнение на живо и стартирането на 6 предстоящи концерта в Лос Анджелис, Ню Йорк, Хамбург, Лондон, Сеул и Богота като част от световното турне „From Zero World Tour“.

Тези изненади предшестват пристигането на първия албум на LINKIN PARK от 2017 г. насам – „FROM ZERO“, на 15-ти ноември. Поръчайте/запазете предварително чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Групата се присъединява към дългогодишния приятел и водещ на Apple Music – Zane Lowe, за задълбочен и откровен разговор за невероятното наследство на Linkin Park, 7-годишното пътуване към новата музика и тяхното вълнение за бъдещето.

Без очаквания Shinoda, Delson, Farrell и Hahn тихо започват да се срещат отново през последните години. Вместо да се „опитват да рестартират групата“, техният инстинкт им казва просто да прекарват повече време заедно и да се свържат отново с креативността и доверието, стоящи в основата на тяхното приятелство от колежа. През това време те канят различни приятели да се присъединят към тях в студиото; сред гостите откриват специален вид свързаност с Armstong и Brittain. Естествена химия привлича тези музиканти обратно, докато прекарват все повече и повече часове в студиото. Това е звученето на дългогодишни музиканти, преоткриващи отново неудържимата енергия на новото начало. През този сезон се ражда „FROM ZERO“.

Shinoda споделя за новата ера: „Преди LINKIN PARK, първото име на бандата ни беше Xero. Заглавието на този албум се отнася както за това скромно начало, така и за пътуването, което предприемаме в момента. Звуково и емоционално, то е за минало, настояще и бъдеще - прегръщайки нашето характерно звучене, но ново и изпълнено с живот. Беше направено с дълбока признателност към нашите нови и дългогодишни колеги от групата, нашите приятели, нашето семейство и нашите фенове. Гордеем се с това, в което LINKIN PARK се превърна през годините, и сме развълнувани от предстоящото пътуване”.

От самото начало “The Emptiness Machine” въплъщава същността на LINKIN PARK, впрягайки експлозивната енергия на групата и запазвайки отличителните белези на техния моментално разпознаваем и неподражаем звук. Завладяващият химн с богато звучене прелива от хипнотичните мелодии на Shinoda към бурния припев на Armstrong, на фона на въздействащи рифове и динамични барабани.

Shinoda сподели: „Колкото повече работихме с Emily и Colin, толкова повече се наслаждавахме на техния талант от световна класа, на компанията им и нещата, които създадохме. Чувстваме се наистина възродени с този нов състав, както и с жизнената и зареждаща нова музика, която създадохме заедно. Преплитаме заедно звуковите допирни точки, с които сме известни, и в същото време изследваме нови”.

С „FROM ZERO“ групата се стреми да вложи най-чистата енергия от своето минало, настояще и бъдеще. Новата ера официално започна.

FROM ZERO TRACKLIST

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

ЗА LINKIN PARK:

LINKIN PARK се очертаха като новаторска музикална сила и един от най-продаваните изпълнители през последните двадесет години. Техният диамантено сертифициран дългосвирещ дебютен албум – „Hybrid Theory“, се откроява като „най-продавания дебютен албум на 21-ви век“, докато забележителният втори албум – „Meteora“, се нареди на #1 в „Billboard Top 200“, преди да стане 8-кратно платинен в САЩ. Глобалните продажби на групата, обхващащи целия ѝ каталог, надхвърлят 100 милиона. Сред многобройните признания и отличия, те са спечелили 2 награди „GRAMMY®“, 5 “American Music Awards”, 4 награди „MTV VMA“, 10 “MTV Europe Music Awards” и 3 „World Music Awards“. Изнасяйки разпродадени концерти в цял свят, те са хедлайнери на световни музикални фестивали. Те също така остават първата и единствена западна рок група, която прави турне на пет стадиона в Китай. Златно сертифицираният албум „One More Light“ от 2017 г. отбеляза техния пети #1 дебют в „Billboard 200“. През 2020 г. групата отпразнува новаторския си дебютен албум – „Hybrid Theory“, издавайки супер луксозен бокс сет за 20-годишнината, който включва техния диамантено сертифициран сингъл „In The End“. През 2023 г. групата издаде „Meteora 20th Anniversary Edition“, който оглави класациите и включва новоразкритата песен „Lost“. Емоционално зареденият сингъл първоначално е записан по време на сесиите за втория им студиен албум – „Meteora“ (2003) и скоро след издаването му на 10-ти февруари 2023 г., „Lost“ оглави класациите в радиостанциите с формат Alternative и Rock. 2024 г. отбеляза издаването на тяхната първа колекция с най-големи хитове – „Papercuts“, включваща „Friendly Fire“, който също оглави класациите в радиостанциите с формат Alternative и Rock. LINKIN PARK винаги са давали приоритет на благотворителността и добрата воля в усилията си да направят света по-добро място, помагайки за събирането на милиони през годините за жертвите на природни бедствия. Днес отпечатъкът на LINKIN PARK върху музиката и културата продължава да се разширява и увеличава.