Linkin Park разкриха нов сингъл

Linkin Park разкриват емоционално заредения нов сингъл “Over Each Other”.

Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong и Colin Brittain споделиха и режисиран от Joe Hahn музикален видеоклип.

Този път песента се върти около поразителен, прочувствен и извисяващ солов вокал на Emily Armstrong. Звучат завладяващи клавиши и ярък ритъм, подкрепени от китара, докато гласът ѝ звучи на рефрена „All we are is talking over one other.“ Кинематографичното видео, режисирано от Joe Hahn и заснето на място в Сеул, проследява интензивната драматична арка на една връзка, буквално пред крах, улавяйки бурните емоционални приливи и отливи на самата песен. “Over Each Other” предшества дългоочакваното излизане на първия албум на Linkin Park от 2017 г. насам „From Zero“, на 15 ноември.

„Тази песен е изключително специална за мен, защото е първият ми солов вокал в Linkin Park... Не мога да повярвам, че го казвам!“, казва Armstrong. „Но това също е толкова емоционална и близка песен. И след това да заснема видеоклипа в Корея с Joe, който е толкова брилянтен в това, което прави, е нещо, което ще ценя завинаги“.

Hahn добавя: „Мечтата ми беше един ден да режисирам проект в Корея – и най-накрая се случи! Emily и аз останахме още няколко дни след шоуто ни в Сеул и сме толкова благодарни на актьорите и екипа, които ни помогнаха. Надяваме се, че всички го харесвате толкова, колкото и ние!“

Linkin Park взривиха този сезон с “The Emptiness Machine”. Тя избухна като рок песен номер 1 в страната и най-голямата рок песен за 2024 г. Бързо се изкачи до номер 1 както в Billboard Mainstream Rock Airplay Chart, така и в Alternative Airplay Chart. Общо групата отбеляза зашеметяващите 13 пъти #1 в последната класация. Досега “The Emptiness Machine” е събрал четвърт милиард глобални стриймвания и продължава да расте. Последният им сингъл “Heavy Is The Crown” е успешен по същия начин, с 270 милиона стриймвания и 55 милиона гледания в YouTube.

Linkin Park ще оглави третата годишна част от Sick New World на Las Vegas Festival Grounds с Metallica на 12 април 2025 г. в Лас Вегас, Невада. Малко след това, Linkin Park ще се присъединят към групата от първокласни хедлайнери за Sonic Temple Art & Music Festival на Historic Crew Stadium в Columbus, OH на 8-11 май. Те закриват фестивала в събота вечер на 10 май 2025 г.

Linkin Park в момента са на път за тяхното световно турне „From Zero World Tour“, с оставащи 2024 концерта в Париж, Далас, Богота и Сао Пауло.

From Zero - съдържание:

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

*****

Linkin Park се очертаха като новаторска музикална сила и един от най-продаваните изпълнители през последните двадесет години. Техният диамантено сертифициран дългосвирещ дебютен албум – „Hybrid Theory“, се откроява като „най-продавания дебютен албум на 21-ви век“, докато забележителният втори албум – „Meteora“, се нареди на #1 в „Billboard Top 200“, преди да стане 8-кратно платинен в САЩ. Глобалните продажби на групата, обхващащи целия ѝ каталог, надхвърлят 100 милиона. Сред многобройните признания и отличия, те са спечелили 2 награди „GRAMMY®“, 5 “American Music Awards”, 4 награди „MTV VMA“, 10 “MTV Europe Music Awards” и 3 „World Music Awards“. Изнасяйки разпродадени концерти в цял свят, те са хедлайнери на световни музикални фестивали. Те също така остават първата и единствена западна рок група, която прави турне на пет стадиона в Китай. Златно сертифицираният албум „One More Light“ от 2017 г. отбеляза техния пети #1 дебют в „Billboard 200“. През 2020 г. групата отпразнува новаторския си дебютен албум – „Hybrid Theory“, издавайки супер луксозен бокс сет за 20-годишнината, който включва техния диамантено сертифициран сингъл „In The End“. През 2023 г. групата издаде „Meteora 20th Anniversary Edition“, който оглави класациите и включва новоразкритата песен „Lost“. Емоционално зареденият сингъл първоначално е записан по време на сесиите за втория им студиен албум – „Meteora“ (2003) и скоро след издаването му на 10-ти февруари 2023 г., „Lost“ оглави класациите в радиостанциите с формат Alternative и Rock. На 5 септември групата направи триумфално завръщане на върха на класациите с “The Emptiness Machine” и ще издаде своя 8-ми студиен албум From Zero на 15 ноември. 2024 г. отбеляза издаването на тяхната първа колекция с най-големи хитове – „Papercuts“, включваща „Friendly Fire“, който също оглави класациите в радиостанциите с формат Alternative и Rock. LINKIN PARK винаги са давали приоритет на благотворителността и добрата воля в усилията си да направят света по-добро място, помагайки за събирането на милиони през годините за жертвите на природни бедствия. Днес отпечатъкът на LINKIN PARK върху музиката и културата продължава да се разширява и увеличава.