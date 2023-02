Хит на Lil Uzi Vert получи платинен сертификат

Хитът „Just Wanna Rock“ на Lil Uzi Vert получи платинен сертификат от RIAA.

Сингълът отбеляза огромен успех след издаването си в края на миналата година, бивайки подкрепен чрез популярния танц в социалните мрежи и придружаващия го видеоклип (50 милиона гледания).

„Just Wanna Rock“ също така беше обявен за неофициален химн на отбора Philadelphia Eagles.

Рап феноменът закри с изпълнение отбелязването на 50-годишнината от възникването на хип-хопа по време на връчването на 65-тите награди Grammy, заедно с някои от величията на хип-хопа, включително LL Cool J и The Roots.

Предишният сингъл на Lil Uzi Vert - „XO Tour Llif3“, получи диамантен сертификат от RIAA миналия декември. Очаква се Uzi да продължат да изпълняват успешния хит на предстоящите фестивали и хедлайн турне.

За Lil Uzi Vert:

В допълнение към номинацията за награда Grammy за Best New Artist през 2018 г., изпълнителят също така получи наградите Breakout Artist of the Year Award и Breakthrough Artist по време на Billboard’s Touring Awards през 2017г. Освен това рап суперзвездата участва и в редица чупещи рекордите парчета, включително тройно платинената песен „Wasted“ на Travis Scott, с участието на Kanye West, сингъла със златен статус на продажби – „Drankin and Smokin“, с Future, както и платинения сингъл „Commercial“ на Lil Baby.

През 2020 г. Uzi пусна луксозното издание на дългоочаквания Eternal Atake, което включва втората част от албума, озаглавена „LUV vs. The World 2“, достигайки #1 в класацията Billboard 200. Eternal Atake получава платинен сертификат и е номиниран за любим рап/хип-хоп албум на Американските музикални награди за 2020 г. Веднага след тези проекти, Uzi и Future пуснаха албума Pluto x Baby Pluto, както и луксозната му версия, през същата година. Eternal Atake, който включва забележителните сингли "Patek" и "Over Your Head", достига до # 2 в Billboard 200. Uzi направи силно завръщане през 2022 г. с поредица от участия в национални фестивали, както и с издаването на миниалбума Red & White. След това изпълнителят издаде най-новия си сингъл – “Just Wanna Rock”.

Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.