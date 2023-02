Lil Nas X загатна детайли за новия си албум

Lil Nas X работи върху втори студиен албум.

Хитовият изпълнител използва социалната мрежа Twitter, за да хвърли светлина какво могат да очакват феновете му.

Монтеро Ламар Хил, както е рожденото име на 23-годишният американец, издаде дебютния си албум Montero през 2021 г., последван от съвместния албум на YoungBoy Never Broke Again Late To Da Party през 2022 г. Същата година той разкри и химна от League Of Legends „Star Walking“.

По думите на Lil Nas X, вторият му албум трябва да излезе по-късно тази година – най-вероятно през лятото.

За сега все още не е ясно от колко пасни ще се състои записът: „Обичам толкова много песни, освен това все още съм в студиото и правя музика, така че ще е трудно да избера”, споделя изпълнителят.