Валерия Стоянова-Lerie поставя ново начало със сингъла си "Всеки ден" - вдъхновяваща и емоционална песен, която говори за надежда, вътрешна сила и усещането, че дори в най-самотните моменти не сме истински сами.

Тя е само на 18 години, но това не я спира да бъде амбициозна. Стартира своята кариера, докато учи в музикалното училище и посвещава свободното си време на работа по нови проекти. Любовта ѝ към поп и джаз музиката е сериозна заявка за появата на един интересен и обещаващ артист.

В текста Lerie рисува картина на уязвимост и светлина - история за изгубване и намиране. В първите редове тя споделя чувството на объркване и несигурност: „Изгубих се по улици, които мислех, че познавам добре". Но именно в този момент на съмнение се появява гласът, който я води към пътя, „където е светло".

"Всеки ден" е песен за силата, която се крие вътре в нас. Дори когато светът изглежда празен, тя ни напомня, че надеждата живее в малките моменти - в това да се събудиш и да продължиш напред. Рефренът „Знам, че има сила вътре в мен и стига ми, че будя се всеки ден" носи универсално послание за устойчивост и любов, което резонира с всеки слушател.

С "Всеки ден" Lerie показва уникалния си стил - съчетание между уязвимост, сила и духовна дълбочина, които я отличават на съвременната българска музикална сцена.

Музика и текст: Моисей Стойчев, Георги Велев, Валерия Стоянова-Lerie, Кристиян Костов

Mузика и аранжимент: Васко Иванов - Dexter

MUZE Music вярва в артисти, склонни да влагат сърце, енергия и индивидуалност в своята музика - точно затова решава да застане зад Lerie, като неин продуцент.

Снимка: MUZE

"Всеки ден" излиза в петък, (10.10), в 18:00 ч. в официалния YouTube канал на Lerie. Издава се от MUZE Music.