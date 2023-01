Lana Del Rey разкри съдържанието на предстоящия си албум

Lana Del Rey разкри съдържанието на деветия си студиен албум.

Колекцията, озаглавена Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, се очаква на музикалния пазар на 10 март и в нея ще са включени 16 песни.

Официалният траклистинг за дългоочакваното издание беше публикуван в личната си страница на изпълнителката в Instagram.

Албумът съдържа издадената по-рано заглавна песен, както и редица сътрудничества. Del Rey си партнира с Father John Misty за „Let the Light In“, Tommy Genesis за „Peppers“ и Bleachers за „Margaret“ и др.

Номинираната за Грами изпълнителка издаде последно албума Blue Bannisters от 2021 г. През миналата година Lana пусна парчето „Watercolor Eyes“ от саундтрака на Euphoria, както и беше включена в песента „Snow On the Beach“ на Taylor Swift.

Албумът Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd на Lana Del Rey се очаква на музикалния пазар на 10 март и вече е достъпен за предварителни поръчки.