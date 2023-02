По повод празника на любовта Lana Del Rey представи новия си сингъл, озаглавен "A&W“.

Това е омагьосващо 7-минутно пътешествие, което отново ни напомня защо Lana Del Rey е един от най-талантливите и завладяващи артисти в съвременната музика.

Парчето е част от предстоящия ѝ девети студиен албум Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, който излиза на музикалния пазар на 24 март.

"A&W“ е написана в съавторство и копродукция с дългогодишния ѝ колега и приятел - Jack Antonoff.



Певицата анонсира новата си колекция през декември заедно с баладичната заглавна песен.

Снимка: Анимато Мюзик/ Universal Music Group

