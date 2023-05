Lana Del Rey издаде нов сингъл

Lana Del Rey отново зарадва феновете си с изцяло нов сингъл, който не е част от последния ѝ албум Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd.

Песента се казва "Say Yes To Heaven” и е написана през 2012 г. в съавторство с Rick Nowels. В продължение на много години в интернет се разпространяваше неофициална версия на "Say Yes to Heaven" и впоследствие набра огромна популярност в TikTok. След десетилетие Del Rey не е успяла да се откаже от песента и въпреки че парчето е преработено, то все още звучи също толкова красиво.

През лятото на 2023 г. Lana Del Rey ще изнесе два сензационни концерта във Великобритания. Първият от тях ще бъде на фестивала Glastonbury, където Lana ще оглави The Other Stage, а второто ѝ шоу ще се проведе на BST Hyde Park, където американската певица ще закрие поредицата.

Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd, шестият #1 албум на Lana Del Rey във Великобритания, се превърна в най-бързо продаваната колекция за 2023 г. досега, както и в заглавието с най-много стрийма в първата седмица. Lana се нареди до Madonna (12), Taylor Swift (9), Kylie Minogue (8) и Barbra Streisand (7) за най-много #1 албуми в Обединеното кралство на жена изпълнител.

