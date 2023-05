Lana Del Rey блести като холивудска звезда в ново видео

Lana Del Rey отвежда феновете си зад кулисите и се превъплъщава в любими холивудски икони в официалното видео към песента ѝ с Jon Batiste - "Candy Necklace".

Парчето е четвъртият сингъл от нейния девети студиен албум Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, чиято премиера бе през март.

Видеоклипът с класически холивудски блясък, режисиран от Rich Lee, е заснет в Лос Анджелис и е епична 10-минутна продукция, в която се споменават звезди като Marilyn Monroe, Elizabeth Short, актрисата известна още като The Black Dahlia.

С "Candy Necklace" Del Rey поглежда към музикалното си минало и дебюта ѝ Born to Die от 2012 г. и Ultraviolence, които ясно показаха, че нейният музикален път е различен от на всички останали.

Lana ще бъде хедлайнер на фестивалите Lollapalooza в Чикаго и Outside Lands в Сан Франциско този август, както и на All Things Go в Колумбия, Мериленд. В Обединеното кралство Lana бе обявена и за последният изпълнител на десетата годишнина на лондонския фестивал American Express presents BST Hyde Park. Грандиозно шоу на Del Rey ще се състои в неделя, 9 юли, а специалните гости ще бъдат обявени скоро.