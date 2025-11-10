Kylie Minogue анонсира коледен албум

Kylie Minogue анонсира "Kylie Christmas (Fully Wrapped)".

Записът е специалният коледен албум по случай 10-годишнината на Kylie – искряща колекция от вечни, блестящи празнични парчета, които улавят топлината, забавлението и блясъка на празничния сезон в истински Kylie стил.

Албумът събира най-доброто от коледния „Kylie Christmas“, включително емблематичната „Santa Baby“, класиката „It’s The Most Wonderful Time of the Year“ и любимите на феновете оригинални парчета „At Christmas“ и „100 Degrees“. Kylie е записала и четири чисто нови парчета за изданието през 2025 г.: „Hot In December“, „This Time Of Year“, „Office Party“ и оригиналното издание на Amazon Music „XMAS“.

В петък излезе „XMAS“, оригинално издание на „Amazon Music“. Произнасящо се X - M - A - S, парчето е весела парти песен, която ще се превърне в незаменима коледна музика. Тракът ще бъде наличен дигитално ексклузивно от Amazon Music, както и на CD, 7-инчов златен винил и 12-инчов „zoetrope“ винил - наличен за предварителна поръчка в Amazon и чрез официалния магазин на Kylie.

Kylie казва:

„Да се завърна към „Kylie Christmas“ десет години по-късно беше толкова забавно. „Fully Wrapped“ ми даде възможност да напиша и запиша четири нови песни и да добавя малко допълнителен блясък - нямам търпение всички да увеличат звука на новия сингъл „XMAS“!“

Снимка: Орфей Мюзик

Албумът „Kylie Christmas (Fully Wrapped)“ вече е наличен за предварителна поръчка и ще бъде издаден в различни формати, включително лимитирано издание на винили в цвят „захарно бастунче“, прозрачно червено, розово и бял мрамор, а ексклузивният за Amazon винил е прозрачно зелен.

Траклистът на „Kylie Christmas (Fully Wrapped)“ е по-долу. „XMAS“ ще бъде включен ексклузивно в изданията на Amazon Music на записа.

"Kylie Christmas (Fully Wrapped)" който ще излезе на 5-ти декември чрез Warner Records/Орфей Мюзик – наличен за предварителна поръчка.

Amazon Music Editions -

1. It's The Most Wonderful Time Of The Year

2. XMAS (Amazon Original)

3. Santa Baby

4. Hot In December

5. At Christmas

6. Santa Claus Is Coming To Town (Featuring Frank Sinatra)

7. This Time Of Year

8. 100 Degrees (Featuring Dannii Minogue)

9. Office Party

10. White December

11. Let It Snow

12. Christmas Isn't Christmas Til You Get Here

13. Have Yourself A Merry Little Christmas

All other formats -

1. It's The Most Wonderful Time Of The Year

2. Santa Baby

3. Hot In December

4. At Christmas

5. Santa Claus Is Coming To Town (Featuring Frank Sinatra)

6. This Time Of Year

7. 100 Degrees (Featuring Dannii Minogue)

8. Office Party

9. White December

10. Let It Snow

11. Christmas Isn't Christmas Til You Get Here

12. Have Yourself A Merry Little Christmas