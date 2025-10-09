Kyle Alessandro издаде нов сингъл

Само на 19 години Kyle Alessandro представи Норвегия на Евровизия 2025. След месеци на очакване и след финала през май, младият талант сега дава на феновете си това, което са чакали. Дългоочакваният му сингъл „Model“ излезе, а той е готов да започне нова глава от живота си.

"Чувствам се невероятно вълнуващо да издавам нова музика сега. Евровизия беше стъпка напред, но „Model“ бележи нова глава. По-игрива и по-уверена", заявява Kyle Alessandro.

Годината беше доста успешна за младия талант от малкото градче Щайнкьер в Норвегия. Като най-младият участник тази година, той озари престижната сцена на Евровизия със завладяващото си изпълнение на „Lighter“ – химн, написан от самия него, който се превърна в една от най-стриймваните песни от тазгодишния конкурс. Този успех доведе до огромна фен база, като социалните му медийни платформи спечелиха над 500 000 нови последователи и над 45 милиона гледания в TikTok само за една седмица.

След финала на Евровизия през май, феновете не спират да молят за нова музика от младата суперзвезда и не е изненада, че ангажираността му беше огромна, когато той започна да споделя новия си сингъл „Model“ в социалните мрежи. Официалният звук беше незабавно подхванат от феновете и използван във видеоклипове в TikTok само минути след като беше качен, дори преди той официално да го публикува. Вече най-накрая могат да добавят „Model“ към своите плейлисти.

„Model“ е едновременно изпълнена с настроение клубна песен и обяснение в любов. Исках да напиша песен, която да накара всеки, който я слуша, да се почувства като звездата в залата. Феновете могат да очакват песен, която е истинска. Тя съчетава клубна енергия с емоция и се надявам, че ще накара хората да танцуват и да се усмихват едновременно", казва той за песента, която е написана съвместно с продуцента Richello (Henrik Sæter) и Kristin Marie Solem.

Снимка: WMG

Вдъхновена от пика на кариерата на Timbaland, Justin Timberlake и Nelly Furtado, песента е смесица от старо и ново. Тя е минималистична, ритмична и сурова, но с модерен привкус, който я прави свежа и актуална.

"Всичко започна, като идея да направя песен, вдъхновена от 2000-те. Исках да уловя чувството на влюбеност и да виждам само добрите и забавни страни на влюбването, но бързо стана лично", казва Kyle Alessandro с нахална усмивка на лице.

Въпреки че Kyle Alessandro беше най-младият участник на сцената на Евровизия тази година, той е опитен артист въпреки възрастта си. Занимава се с музика от детството си и само на 10 години получи златния бутон на „Норвегия търси талант“. Сега, с издаването на „Model“, испано-норвежкият артист гледа с нетърпение кум бъдещата си музикална кариера.

Внимателните фенове са забелязали и малкия текст на корицата на сингъла, гласящ „Песен 1“, намеквайки за още музика, която предстои.

„Занапред искам да правя повече музика, която показва различни страни от мен. Евровизия не беше краят, а само началото, а „Model“ е първата стъпка към следващата глава от живота ми“, казва увереният Kyle Alessandro.

Сингълът „Model“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.