KSI споделя два нови сингъла

KSI споделя два дългоочаквани сингъла: „Thick of It“ с участието на Trippie Redd и „Low“.

Тези песни бележат един вълнуващ нов етап в непрекъснато развиващата се музикална кариера на KSI, като канят слушателите да се потопят по-дълбоко в личното му пътуване на устойчивост, себеувереност и реална представа за славата.

Говорейки за “Thick of It”, KSI споделя: “Това по същество е моята песен за завръщане. Говоря за историята на моята кариера и откъде съм тръгнал. Освен това показвам на моята аудитория как да имат големи мечти и да постигнат целите, които искат да достигнат. С участието и помощта на Trippie Redd, тази песен забавлява хората повече от 10 години.”

Trippie Redd добавя: „Развълнуван съм, че ще работя отново с брат ми JJ върху друго горещо издание. Нямам търпение да завладея света с тази песен“.

Продуциран от Ray Michael Djan Jr (BTS) и написан в съавторство с екип от звездни изпълнители, „Thick of It“ е смел химн на триумфа. Песента показва как KSI разсъждава върху възхода си от скромното начало до превръщането му в глобална икона, като същевременно остава непоклатим от предизвикателствата и негативността, които идват с успеха. С текстове като "forty something mili sales", KSI отстоява мястото си на върха, напълно контролирайки съдбата си.

Придружаващото музикално видео, режисирано от KC Locke (Ed Sheeran, Stormzy, Jorja Smith), е епичен визуален спектакъл. Започвайки от отдалечените ледени пейзажи на Антарктика, KSI, замръзнал в леден блок, оживява, за да започне своето рап пътешествие. Докато той преминава през различни етапи – от седене на леден трон до превземане на кула на Уолстрийт с марка KSI – видеото символично описва доминацията на KSI както в музиката, така и в бизнеса, кулминирайки в драматична сцена на торнадо, където той се бори със стихиите, излизайки победител .

„Low“ има по-интроспективен смисъл, задълбочавайки в емоционалната тежест на балансирането на външния успех с вътрешните борби. Както KSI казва: „Писах в много мрачен момент от живота си. Психически не бях в добро състояние и се почувствах принуден да напиша това като начин на терапия за мен. Имах работа със синдрома на самозванеца, както и с разбито сърце. Така че това съм аз, който ви давам част от себе си във време, когато не бях в най-добрата си форма“.

Написана съвместно от Sam Roman, както и от Pharoah Vice (The Kid LAROI), Nike Taz (Trippie Redd) и Nick Gale от Digital Farm Animals (Charli XCX), които съпродуцират записа, песента предлага суров и уязвим вид в личните битки на KSI със съмнението в себе си и натиска. Докато светът вижда мъж на върха на успеха си, „Low“ разкрива изтощението и емоционалното разединение, които често се крият под повърхността. Това е подходяща песен за всеки, който се е чувствал претоварен от очакванията на другите, докато тихо се бори със собствената си несигурност.

В момента KSI записва своя трети албум.

„Thick of It" с участието на Trippie Redd и „Low" са издадени чрез Warner Records/Орфей Мюзик – слушайте ТУК.

За KSI

Влиянието на KSI е неоспоримо. С над 2,7 милиарда глобални стриймвания, 52 милиона последователи в социалните платформи (повече абонати в YouTube, отколкото който и да е британски изпълнител, освен Ed Sheeran и One Direction) и 5 милиона продажби в Обединеното кралство, той продължава да предефинира какво означава да бъдеш модерен артист . Вторият му албум „All Over the Place“, дебютира на #1 през 2021 г., след успеха на неговия новаторски и най-продаван дебют за 2020 г., „Dissimulation“. С осем сингли влезли в Топ 10 и високопоставени колаборации и единственият изпълнител, получил две номинации в категорията „Песен на годината“ на наградите Brit за 2022 г., KSI затвърди позицията си на един от най-иновативните и многостранни таланти в Обединеното кралство.

Като главен изпълнителен директор на Misfits Boxing и съсобственик на Prime, влиянието на KSI се простира далеч отвъд студиото. С постигането на големи успехи от продажбата на своята едномилиардна бутилка и изграждането на партньорства с глобални спортни организации като UFC, Arsenal, FC Barcelona и сътрудничеството с хора като Peso Pluma и Patrick Mahomes, KSI не е просто артист – той е далновиден предприемач, който прекроява индустрията.

За Trippie Redd

Един от най-гъвкавите и творчески дръзки артисти в хип-хопа днес е Trippie Redd, който прави музика, която е едновременно изключително експериментална и изключително привлекателна. Откакто представи своя дебютен микстейп „A Love Letter to You“ през 2017 г., мултиплатиненият рапър, певец/автор на песни, с много платинени продажби, оглавяващ класациите, непрекъснато се противопоставя на жанровите граници, вграждайки своя мелодичен подход към рапа с френетични елементи на рокендрол и тежък метал. И със своите проницателни текстове и нюансирано, но силно вокално изпълнение, 23-годишният роден в Охайо изпълнител, съчетава тази безкрайна изобретателност с мощно сурово емоционално въздействие.

Със своите над 30 милиарда стриймвания до момента и със седем последователни проекта, попадащи в Топ 5 на Billboard 200 Albums Chart, Trippie Redd еволюира от начинаещ Soundcloud рапър до световна сила. Той не само си сътрудничи с някои от най-големите имена в днешната музика, включително Drake, Future, Travis Scott, XXXTENTACION, Juice WRLD, Travis Barker, Illenium, Marshmello и други, но също така направи своя актьорски дебют по време на епизод от Lil Dicky's, одобрен от критиката DAVE последвано от поява в Good Mourning на Machine Gun Kelly. Албумът му от 2021 г., Trip At Knight, включващ сингъл „Miss The Rage“ с участието на Playboi Carti, дебютира №1 в Топ R&B/Hip-Hop албуми на Billboard и натрупа над 3 милиарда стриймвания, докато неговият микстейп Mansion Musik последва по-рано тази година, като дебютира №1 в същата класация. Наречен за един от „Топ 50-те най-стриймвани рапъри в Spotify“, Trippie Redd планира да продължи да нарушава границите и да затвърди статуса си на един от най-добрите в играта.