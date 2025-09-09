КРИСТА с изненадващо ново звучене в “Broomstick Ride”

КРИСТА представя новия си сингъл „Broomstick Ride“.

Песента бележи смел завой в нейната музикална посока - поп-рок композиция с мистично звучене, в която певицата разкрива различна страна на своя артистизъм – дръзка, магнетична и силна. Песента носи усещане за женска мощ, независимост и свобода.

Автор на музиката и текста е Диан Господинов (DiGo), а аранжиментът, миксът, мастерингът и звукозаписът са дело на Борислав Бояджиев – Борче.

Изпълнението на KRISTA носи както характерната ѝ вокална изразителност, така и неочаквана сурова енергия, която придава на песента киноатмосферa.

“Диан ми предложи да запиша песен, напълно различна от това, което съм правила досега - и приех предизвикателството. Решихме да я издадем точно преди Хелоуин, защото датата беше идеална за премиерата на тази мистична история, макар песента да не е обвързана само с празника”, споделя Криста.

Сингълът “Broomstick Ride” е достъпен във всички стрийминг платформи.

За КРИСТА

Кръстина Кокорска, известна с артистичния си псевдоним KRISTA, е българска поп, R&B и джаз певица, актриса, дублажен артист и вокален педагог. Родена в музикално семейство в Плевен, тя завършва с отличие специалност „Поп и джаз пеене“ в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“. Дебютът ѝ с лейбъла Stereo Staja ѝ носи национална популярност със сингъла „Това, което искаш“ и ротация по MTV. През 2022 г. издава първия си солов албум „У дома“, отличен на Bulgarian RnB Awards за Най-добър

албум, Най-добро видео и Най-добра певица. KRISTA е солистка на Музикалния театър – София, където изпълнява главни роли в „Kiss Me, Kate!“, „Веселата вдовица“ и „Avenue Q“, както и вокален педагог в телевизионното шоу „Гласът на България“.