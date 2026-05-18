Криската и Играта казват „Хайде стига“ на работния режим

След успеха на „Вдигам нивото“ Криската и Играта отново избухват в общ проект. Новият им сингъл „Хайде стига“ сменя лятната еуфория с добре познатия делник, в който алармата звъни, задачите чакат, а мисълта за работа изобщо не звучи вдъхновяващо.

Песента стъпва на по-достъпно радио звучене, но запазва характера, който публиката вече свързва с тандема. Ако „Вдигам нивото“ носеше хаус вайб, слънце и движение, „Хайде стига“ влиза в момента след ваканцията, когато купонът още е в главата ти, но реалността вече те е върнала към срокове, ангажименти и работен график. Посланието е директно: стига напрежение, време е за малко повече свобода, лекота и щури работи.

Зад проекта стои добре сработен творчески екип. Кристиян Николов - Криската дава идеята за песента и видеото и задава първоначалния заряд, а Ивайло Иванов - Играта развива музикалната част и оформя звученето. Финалният звук, мастерингът и саунд инженерингът са дело на Искрен Тончев - Искрата.

Видеото към „Хайде стига“ пренася всичко това в офис среда. Работно напрежение, заети колеги и двама души, които очевидно не са там, за да се слеят с обстановката. Докато всички останали са в режим „задачи“, Криската и Играта са единствените, които не се вписват в тази схема. А когато дойде припевът, „мечтая си тайно за Копакабана“ картината се обръща напълно и целият офис се пренася в приключение с усещане за безгрижие.

Точно там клипът сменя ритъма. От сдържаното и делничното към цветна, забавна и нарочно преувеличена реалност, в която колежките, мястото, където задачите не свършват и цялото напрежение остават на заден план. Видеото залага на приповдигнато настроение и много чувство за хумор.

В ролята на строгия шеф влиза актьорът Кристиян Милатинов, а моделът Жанет Осипова се появява като главен мениджър, който държи реда в корпоративната среда. Снимките са реализирани в офис на Авенда Рийлс Естейтс, към които екипът отправя благодарност. Зад камерата и монтажа стои Радостин Събев Шошо от Sky Brothers, а Domino’s Pizza е главен партньор на видеото и също става част от екранната история.

След участието си във „Вдигам нивото“, Алекс, познат като Alpha Alex, отново застава пред камерата. Той е брат на Кристиян и макар да е едва в седми клас, вече уверено върви по неговите стъпки със собствено съдържание в YouTube, където има близо 80 хиляди абонати. Освен онлайн присъствието си, Алекс съчетава YouTube с училище, отличен успех и занимания по пиано.

Колкото до атмосферата по време на снимките, по думите на екипа всичко е минало в типичния за тях „организиран хаос“. Много смях, много ситуации и енергията, която се получава най-добре, когато хората пред камерата и зад нея наистина се забавляват.

„С Играта сме много добри приятели. Работим заедно по различни проекти и за изключително кратко време станахме наистина близки. Чувствам го като по-голям брат и може би точно затова всичко между нас се случва с такава лекота, и в студиото, и извън него“, споделя Криската.

„Хайде стига“ е покана към слушателите да излязат за малко от ежедневния ритъм и да се пренесат там, където има повече емоция, повече динамика и поне една мисъл по-малко за служебни отговорности.