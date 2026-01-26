Кратката дрямка може да „рестартира“ човешкия мозък

Дори кратка дрямка може да ни освежи психически, позволява ни да се концентрираме по-добре и да подобрим успеха си в ученето, се посочва в проучване, публикувано на сайта Sciencedirect.com.

Сънят не е важен само за тялото, но и мозъкът също има нужда от почивка. Докато спим, той се прочиства, подрежда наученото през деня и съхранява информацията в дългосрочната памет. В този процес мозъкът „пренастройва“ връзките между нервните клетки, като леко ги отслабва. Така се освобождава капацитет за нова информация.

Без това пренастройване мозъкът бързо би се претоварил. „Постоянно нарастващата синаптична сила – тоест връзките между нервните клетки, придружена от все по-големите изисквания и скорост на съвременния живот, в крайна сметка води до пренасищане“, обясняват Кристофър Фехер и неговите колеги от Женевския университет. Тогава мозъкът губи способността си да учи ефективно.

Но нужно ли е да спим цяла нощ, за да стане това, или кратка следобедна дрямка е достатъчна?

За да отговорят на този въпрос, Фехер и екипът му провели експеримент с 20 млади и здрави участници. В продължение на два следобеда те или подремвали 45 минути, или оставали будни. Преди и след това учените измерили мозъчната им активност с неинвазивни методи като т.нар. транскраниална магнитна стимулация.

Резултатите показали ясна разлика: след дрямка връзката между нервните клетки в мозъка намалява, а мозъкът реагира по-лесно на стимули и е по-способен да изгражда нови връзки. Това е знак за успешно т.нар. „синаптично рестартиране“, уточняват учените.

„Доколкото ни е известно, това за първи път демонстрира, че дори кратка обедна дрямка може да насърчи процеса на рекалибриране в мозъчната кора“, пишат изследователите. Според тях мозъкът започва да подрежда връзките си дори по време на кратък сън. „Това синаптично нулиране започва по време на обедната дрямка и гарантира, че новата информация може впоследствие да се съхранява по-ефективно в мозъка“, посочва Кристоф Нисен от Университетската болница в Женева. Практическият извод е ясен: обедната дрямка може да подобри концентрацията и ученето, особено в натоварени дни.

„Обедната дрямка може да помогне за поддържане на концентрацията и производителността дори при висок стрес“, допълва Нисен. А според Кай Шпигелхалдер от Университетската болница във Фрайбург „кратката дрямка може да ви помогне да мислите по-ясно и да продължите да работите с подновена концентрация“, съобщава БТА.