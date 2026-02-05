На живо
7
На живо

Японски учени установиха защо спим лошо през първата нощ на ново място

Публикувано на 05 Февруари 2026
Японски учени установиха защо спим лошо през първата нощ на ново място
Снимка: iStock / brizmaker

Изследователи от Япония са проучили т.нар. „ефект на първата нощ“ - трудното и неспокойно заспиване на ново място, и смятат, че са открили причината за това явление, се казва в статия, публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

На почивка или командировка – често първата нощ на ново място е неспокойна, като човек заспива трудно, върти се и се събужда многократно. Обикновено от втората нощ нататък сънят ни се нормализира. Учени смятат, че причината за това се крие в нашето „животинско“ наследство. Животните също проявяват този „ефект на първата нощ“: когато се озоват в непозната среда, те остават по-дълго будни, за да проверят за опасности и да се защитят от потенциални хищници.

Изследователи от Университета на Нагоя, Япония, са наблюдавали мозъка на мишки, когато те спят на познати и непознати места. Учените се фокусирали върху т.нар. амигдала – мозъчна област, която обработва емоции и страх - и върху съседни области, свързани с бдителността и съня. Откритието на учените е, че по време на първия сън в непозната среда активността на определена група неврони се увеличава значително.

„Тези така наречени алармени неврони освобождават химическото вещество невротензин, който активира мозъчни региони, свързани с бдителност и движение,“ обяснява старшият автор Дайсуке Оно. „Точно това поддържа организма в готовност дори докато спи“.

Невротензинът влияе на телесната температура, чревната активност и активира мозъчни региони, произвеждащи допамин – невротрансмитер, който ни държи нащрек, поясняват учените.

В резултат мишките оставали по-будни през първата нощ. Когато учените блокирали тези неврони или им попречили да освобождават невротензин, мишките спали спокойно, както в познатата среда.

Подобна верига съществува и при хората и вероятно обяснява „ефекта на първата нощ“: мозъкът ни създава леко състояние на бдителност дори докато спим. Това ни предпазва от потенциални опасности и води до повърхностен, неспокоен сън. След като се аклиматизираме, активността на тази мозъчна верига намалява и качеството на съня ни се подобрява, допълва изследването.

Източник: БТА

Ключови думи: