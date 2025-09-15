„Киномания“ 2025 ще се проведе от 13 до 30 ноември

Фестивалът „Киномания“, утвърдил се като емблематично събитие в културния календар на София, отново ще представи богата селекция от актуални и интригуващи продукции.

Вече са известни и точните дати за тази есен – 39-ото издание ще се проведе от 13 до 30 ноември, а билетите за първите обявени филми са вече в продажба онлайн. Събитието остава вярно на традицията и кани публиката у нас да преживее на голям екран световни заглавия съвсем скоро след прожекциите им на най-реномираните кинофоруми.

Очаквано откриването е с български филм – на 13 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен „Made in EU” на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации. Билети за премиерната прожекция са достъпни тук.

Във впечатляващия актьорски състав на „Made in EU” са Гергана Плетньова, Герасим Георгиев-Геро, Тодор Коцев, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян, Иван Бърнев и др. Вълнуващата история, която преплита семейната драма с дълбоки социални и хуманни послания, е фокусирана върху героинята Ива, шивачка в малък български град. Действието се развива през март 2020 г. и засяга редица теми – от междучовешките отношения до по-широката нужда от обединение в рамките, най-малкото, на Европа.

Актуалното онлайн издание Next Best Picture, известно с независимите си анализи и прогнози за кинонаградите в САЩ, нарече филма „ангажиращ и необходим“, а изпълнението на Гергана Плетньова е описано като „резервирано, но мощно присъствие, което стабилизира цялата емоционална вихрушка и оставя траен отпечатък“. Сценарият е на Симеон Венциславов и Стефан Командарев, като самият той споделя, че „няма по-добър сценарист от живота“.

Ключов акцент в програмата на „Киномания“ е скандинавското кино, а първото тазгодишно заглавие от селекцията е на утвърдения съвременен режисьор Йоаким Триер. Филмът му „Сантиментална стойност“ (Sentimental Value, 2025), на който е и съсценарист, спечели престижната „Голяма награда“ (Grand Prix) от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за „Оскар“ за най-добър международен пълнометражен филм.

Предишната продукция на Триер – „Най-лошият човек на света“ (The Worst Person in the World, 2022), му донесе две номинации за Наградите на Академията. „Сантиментална стойност“ е определен от холивудското издание „Variety“ като „мощен, деликатен и емоционално опустошителен“, а сюжетът му ни среща с известен, но забравен филмов режисьор и двете му дъщери – семейство, което е поставено пред изпитанието да възстанови връзката си. Ще се насладим на изключителни актьорски таланти – Ренате Рейнсве (с награда от Кан за „Най-лошият човек на света“), легендата на скандинавското и холивудското кино Стелан Скарсгард (носител на „Златен глобус“ за „Чернобил“, известен с ролите си в „Дюн“, „Нимфоманка“ и др.), Ел Фанинг („Господарка на злото“, „Велика“). У нас ще го видим на 16 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК, а билетите са достъпни тук.

В програмата на „Киномания“ влиза и носителят на „Награда на журито“ от кинофестивала в Кан „Сират“ (Sirât, 2025) на испанския режисьор Оливер Лакс. Френско-испанската копродукция се оформя като една от най-смелите и въздействащи изненади на годината. Филмът проследява историята на баща (Сержи Лопес), който издирва изчезналата си дъщеря Марина в мароканската пустиня, в компанията на своя син (Бруно Нунес Архона). Двамата се присъединяват към рейв парти, но по пътя се сблъскват с физически и емоционални изпитания, които поставят под въпрос човешките им граници и морални убеждения. Филмът е изграден върху мощна звукова и визуална конструкция и е предизвикателство за сетивата, което кара зрителя да се изправи пред собствените си страхове и надежди. Режисьорът Оливер Лакс съумява да даде нова перспектива на възприятията за киното като преживяване.

Богатството от секции, актуални филми и класики не свършва дотук. Отново ни очакват Фестивал на френския филм, нови италиански и испански продукции, отбелязване на годишнини на великите кинотворци със специални прожекции и още много.

„Киномания 2025“ предстои от 13 ноември до 30 ноември в избрани кина в София, а мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“.

Фестивалът се организира от фондация „Имам идея“ в партньорство с Националния дворец на културата (НДК). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

Билетите за първите обявени заглавия са вече в продажба онлайн, а скоро ще могат да се закупят и на касите на Билетния център на НДК.

За повече информация следете официалния сайт: kinomania.bg и профилите на фестивала във Facebook и Instagram.

За „Киномания“:

„Киномания“ стартира през 1987 г. като Световна кинопанорама. За 39 години от съществуването си фестивалът се радва на силна разпознаваемост и вярна публика. В програмата на всяко издание влизат премиерно едни от най-атрактивните и стойностни филми от световното кинопроизводство. Селекцията на филмите на „Киномания“ е изключително прецизна, като всяка година форматът се надгражда, за да стане още по-интересен за зрителите и да привлича още почитатели на киното.

За Фондация „Имам идея“:

Фондация „Имам идея“ е основана през 2011 г. от Владимир Трифонов с мисията да развива кинокултурата в България. Фондацията организира филмови събития, посветени на стойностното модерно и класическо кино. Тя е доказала своя опит с програми в рамките на „Киномания“ през 2011 и 2012 г., както и с ежеседмичното програмиране на Филмотечно кино „Одеон“ от 2015 г. до 2024 г. През 2023 г. Фондация „Имам идея“ поема организацията на фестивала „Киномания“ в сътрудничество с Националния дворец на културата, като показва своя капацитет. След кончината на Владимир Трифонов през 2023 г. дейността на фондацията се оглавява от Галена Райчева заедно с Хермина Азарян, Христо Христозов и Явор Ганчев.