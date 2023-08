Kiki Rubin представи нова песен по радио N-JOY

Kiki Rubin представи първата си авторска песен по радио N-JOY.

Младата певица стана част от обедното шоу с Нейа и разказа за парчето, озаглавено "Знаеш ли".

Музиката и текста на песента са на самата Кристина Убина, както е нейното истинско име, а аранжиментът е дело на Николай Плачков, Нектариус Василео и Mr. Bachata. Мастер: Juan Diego De Sedas, режисьор: Георги Врабчев и Alexandros Gkloumpos, хореограф: Veselina Todorova, графичен дизайн: Ivey Glow. В клипа, освен самата певица участва и актьорът Лъчезар Занев.

За Kiki Rubin

Кики Рубин, рубинът на българската бачата, латино изпълнител от 2021 г. Издадени песни "No te tengo", с Ноел Кабрера и "Знаеш ли". Участва на редица латино фестивали, от които World Stars Romantic Festival, Sunny Bachata Week, National Salsa Congress, Music and Dance Festival и други, подгрява световно известната бачата изпълнителка Dama, на концерта й в София.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте повече за появата на песента, как се ражда псевдонима на 22-годишната певица и какво й престои в аудиофайла на страницата.