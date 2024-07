Младата певица Kiki Rubin и Димитър Лазаров De Fuego гостуваха на VenZy в шоуто "Над нещата"

Изпълнителите представиха новата си песен "Танцът" в студиото на радио N-JOY и споделиха как се зародила песента, какво ги вдъхновява и как са протекли снимките на видеоклипа.

За истинските истории, които се крият зад всяка песен и кое биха избрали пеенето или танца Kiki Rubin и Димитър Лазаров De Fuego, чуйте в аудиофайла на страницата.