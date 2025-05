DARA беше гост в студиото на радио N-JOY.

Певицата стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи първата си балада.

Парчето е озаглавено “Нищо повече” и е създадено по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp. Написана е от самата DARA, норвежката хитова авторка Anne-Judith Stokke Wik и шведския музикален продуцент Martin Kleveland. Текстът пък е на Дара Екимова, която го пише специално за DARA.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

