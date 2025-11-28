Kehlani показа новото си видео

Kehlani представя официалното музикално видео към най-новия си сингъл.

Седемкратно номинирана за награда Grammy и мултиплатинена изпълнителка пусна „Out The Window“. Видеото пристига, като следващ етап в артистичната еволюция на Kehlani - емоционално заредено произведение, което вдъхва живот на суровата уязвимост и кинематографичната енергия на песента.

Режисирано с усет за контраст, настроение и класически R&B, видеото отразява темите на песента за емоция и копнеж. Изпълнението на Kehlani е едновременно интимно и обширно, съчетавайки поразителни образи с проникновеното разказване на истории, което продължава да я определя като един от най-завладяващите гласове на R&B.

Музикалният видеоклип следва знакова година за световната суперзвезда. Нейният пробив от 2025 г. „Folded“ продължава да се извисява - печелейки първото си самостоятелно място в Billboard на първо място в Rhythmic Airplay Chart, надминавайки 375 милиона глобални стриймвания и наскоро получавайки две номинации на 68-ите годишни награди Grammy. С „Out The Window“ Kehlani продължава серията си, предоставяйки визуално и звуково преживяване, предопределено да резонира като още един определящ за кариерата ѝ момент.

"Out The Window“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

...

Kehlani ще ви отвори очите, ще отвори ума ви и сърцето ви. Колкото и откровена да е за живота, похотта и любовта, музиката ѝ заема извисено ниво дори над най-високите нива, но остава дълбоко човешка и достъпна с всяко слушане. Към днешна дата тя е спечелила над 20 златни и платинени сертификата, събрала е над 5 милиарда стриймвания и е получила седем номинации за награда Grammy. През 2024 г. Kehlani доминираше културния разговор с четвъртия си дългосвирещ албум „CRASH“, спечелвайки номинация за Grammy за „Най-добър прогресив R&B албум“, докато хитовият сингъл „After Hours“ спечели награда за „Най-добро R&B изпълнение“ и събра над 279 милиона стрийминга.

Обиколила е световни сцени и е разпродала легендарни места, включително Barclays Center в Бруклин, The O2 Arena в Лондон, Chase Center в Сан Франциско и Kia Forum в Лос Анджелис. След аплодирания от критиката микстейп While We Wait 2, тя даде началото на нова ера със сингъла си от 2025 г. „Folded“ – извисяващ се химн, който вече е натрупал над 375 милиона стриймвания по целия свят, спечели първото си самостоятелно място в Billboard №1 в Rhythmic Airplay Chart и зае първото място в R&B класациите на Apple Music както в САЩ, така и във Великобритания. В класациите на Billboard песента достигна №18 в Hot 100, №37 в Global 200 и вдъхнови звездния Folded Homage Pack, включващ нови интерпретации от Toni Braxton, Brandy, JoJo, Mario, Ne-Yo и Tank.

Нейното скорошно сътрудничество с Карди Би, „Safe“, плени слушателите по целия свят, натрупвайки над 50 милиона стриймвания, а музикалното видео генерира 1,8 милиона гледания само за 24 часа. Кehlani е един от най-обичаните гласове на R&B - казва истината, новатор и артист, който продължава да предефинира жанра по свои собствени правила. „Out The Window“е разкриващо душата ѝ парче, което в момента достига стремглави 11,8 милиона стриймвания по целия свят, подчертавайки развиващото се изкуство и затвърждавайки мястото ѝ начело на съвременния R&B.