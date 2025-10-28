Kehlani издава миниалбум

Kehlani почита своя сингъл „Folded“ с издаването на миниалбума „Folded Homage Pack“.

Специалният проект включва нови преработки на „Folded“ от R&B иконите Toni Braxton, Brandy, JoJo, Mario, Ne-Yo и Tank, всеки от които внася своя собствена нотка в прочутия химн.

След успеха на изчистена си версия „(un)Folded“, петкратната номинирана за награда Grammy и мултиплатинена изпълнителка продължава да празнува изключителния успех на песента. „Folded Homage Pack“ преосмисля една от определящите R&B песни на 2025 г. през призмата на шест легенди, подчертавайки вечността на песента и мястото на Kehlani при безстрашни, емоционално резониращи разказвачи.

Издадена в началото на 2025 г., „Folded“ се превърна в един от най-големите хитове на Kehlani до момента, събирайки над 268 милиона стриймвания по целия свят и достигайки №2 в Apple Music, №1 в R&B класациите на Apple Music както в САЩ, така и във Великобритания и №18 в Billboard Hot 100. Парчето също така се издигна до №1 в класацията Rhythmic Airplay на Billboard, №2 в Hot R&B/Hip-Hop Streaming Songs, №2 в Hot R&B Songs и №3 в Mainstream R&B/Hip-Hop Airplay, като същевременно доминира както в Rhythmic, така и в Urban радиостанциите. В TikTok „Folded“ продължава да процъфтява със стотици хиляди видеоклипове на фенове, допълнително затвърждавайки културния си момент.

Новият проект пристига, когато Kehlani празнува поредната забележителна година. Четвъртият ѝ дългосвирещ албум „CRASH“, спечели номинация за GRAMMY® за „Най-добър прогресив R&B албум“, докато пробивният сингъл „After Hours“ беше номиниран за „Най-добро R&B изпълнение“ и надмина 277 милиона стриймвания. През 2024 г. Kehlani плени над 150 000 фенове в цялата страна по време на разпродаденото си турне, като оглави големи арени, включително Barclays Center (Бруклин), Chase Center (Сан Франциско) и Kia Forum (Лос Анджелис). Тя спечели и трета номинация за Grammy тази година за участието си в глобален хит на Jordan Adetunji „Kehlani“.

Освен последните си постижения, артистичността на Kehlani отдавна определя звука и духа на съвременната R&B и поп музика. Досега тя е спечелила над 20 златни и платинени сертификата и е натрупала над 5 милиарда стриймвания по целия свят. Освен емблематичните колаборации с Cardi B, Post Malone, Justin Beiber и Eminem, тя се е появявала в саундтраци, като Suicide Squad: The Album и The Fate of the Furious: The Album. Тя е получила наградата „Rule Breaker“ от Billboard Women In Music и е участвала в големи фестивали, включително Voodoo Music и Coachella, което допълнително я утвърждава като един от най-разнообразните и емоционално искрени гласове в съвременната музика.

Снимка: Орфей Мюзик

Миниалбумът „Folded Homage Pack“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Tracklist

1. Folded (Remix) [feat.Toni Braxton]

2. Folded (Remix) [feat.Brandy]

3. Folded (Remix) [feat.JoJo]

4. Folded (Remix) [feat.Mario]

5. Folded (Remix) [feat. Ne-Yo]

6. Folded (Remix) [feat. Tank]