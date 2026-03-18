Kehlani издава едноименен албум в края на април

Kehlani анонсира излизането на дългоочаквания си нов едноименен албум „Kehlani“, който ще излезе на 24 април.

Проектът на носителката на награда Grammy и R&B звезда бележи определящ момент в кариерата ѝ - интимен и безстрашен творчески проект, който отразява нейната яснота, увереност и творческа свобода.

Едноименният албум често е най-личното изявление на един изпълнител и Kehlani не е изключение. Проектът я улавя в най-честната ѝ форма, съчетавайки разкриващо душата ѝ разказване на истории с пищния, променящ жанровете звук, който я е превърнал в един от най-влиятелните гласове на съвременния R&B. Изследвайки теми за любов, трансформация, уязвимост и растеж, албумът представя Kehlani изцяло в нейната стихия - сурова, замислена и безрезервна за себе си.

ЗА KEHLANI

Kehlani ще ви отвори очите, ще отвори ума ви и сърцето ви. Колкото и откровена да е за живота, похотта и любовта, музиката ѝ заема извисено ниво дори над най-високите нива, но остава дълбоко човешка и достъпна с всяко слушане. Към днешна дата тя е спечелила над 20 златни и платинени сертификата, събрала е над 5 милиарда стриймвания и е получила седем номинации за награда GRAMMY®. През 2024 г. Kehlani доминираше културния разговор с четвъртия си дългосвирещ албум „CRASH“, спечелвайки номинация за Grammy за „Най-добър прогресив R&B албум“, докато хитовият сингъл „After Hours“ спечели награда за „Най-добро R&B изпълнение“ и събра над 279 милиона стриймвания.

Тя даде началото на нова ера със сингъла си от 2025 г. „Folded“ – извисяващ се химн, който вече е натрупал над 800 милиона стриймвания по целия свят, спечели първото си самостоятелно място в Billboard №1 в Rhythmic Airplay Chart и зае първото място в R&B класациите на Apple Music както в САЩ, така и във Великобритания. В класациите на Billboard песента достигна №18 в Hot 100, №37 в Global 200 и вдъхнови звездния Folded Homage Pack, включващ нови интерпретации от Toni Braxton, Brandy, JoJo, Mario, Ne-Yo и Tank.

В допълнение към вече монументалната година, Kehlani ще бъде удостоена и с наградата Impact на предстоящото Billboard Women in Music, където ще изнесе специално изпълнение в чест на влиянието си върху музиката и културата.