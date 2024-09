Kehlani издаде нов сингъл

Kehlani представи нов сингъл.

Мултиплатинената певица и автор на песни разкри “When He’s Not There” feat. Lucky Daye. Парчето пристига преди дългоочаквания нов микстейп на Kehlani, „While We Wait 2“.

“When He’s Not There” продължава една забележителна година за Kehlani след триумфалното издаване на нейния четвърти студиен албум „CRASH“. Приветстван от Pitchfork като „вълнуващ... пълен с жанрове, които отразяват главозамайващите възходи и падения на желанието за самоизследване“, албумът включва хитове като „Next 2 U“ и хитовия летен химн „After Hours“, последната от които беше определена сред „Най-добрите песни от 2024 г. досега“ от Rolling Stone, след като събра 4,6 милиона стриймвания в САЩ само през първата си седмица, отбелязвайки най-силния дебют в кариерата на Kehlani.

Наскоро тя направи своя незабравим дебют в „Tiny Desk Concert Series“ на NPR, представяйки завладяващо изпълнение на стари любими и нови хитове.

Kehlani ще поддържа настроението на предстоящото си турне Crash World Tour. Продуциран от Live Nation, турнето в 31 града в Северна Америка започва на 4 септември в „The Armory“ в Минеаполис, Миннесота и след това обикаля континента до началото на ноември. Акцентите включват спирки на такива известни места като Чикаго, бална зала „Byline Bank Aragon“ в Илинойс (6 септември), Бруклин, център „Barclays“ в Ню Йорк (20 септември), Лос Анджелис, „Kia Forum“ в Калифорния (30 октомври) и „Chase Center“ в Сан Франциско, Калифорния (ноември 2). Към турнето на Kehlani ще се присъединят специални гости - Flo и Anycia. За информация за билети и VIP пакети.

“When He’s Not There” feat. Lucky Daye вече е достъпен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик

Kehlani ще отвори очите ви, ще отвори ума ви и сърцето ви. Колкото и откровена да е за живота, копнежа, похотта и любовта, музиката ѝ заема високо място сред слушателите. Мултиплатинената певица, родена в Bay Area, двукратно номинирана за награда Grammy, отключва това място всеки път, когато вземе химикал или микрофон. От 2014 г. нейната светлина продължава да свети по-ярко. Досега тя е получава над двадесет златни и платинени сертификати, събрала е 9 милиарда стриймвания и е спечелила две номинации за награда Grammy в категориите „Най-добър съвременен градски албум“ за златно сертифицирания микстейп „You Should Be Here“ и „Най-добро R&B изпълнение“ за платинения сингъл „Distraction“. Освен хитови колаборации с Cardi B, Justin Bieber, Post Malone, Kiana Ledé, Teyana Taylor и Kyle, тя се появява в саундтраци като Suicide Squad: The Album, The Fate of the Furious: The Album и др. Тя получава наградата „Rule Breaker Award“ от Billboard Women In Music и участваха във Voodoo Music + More. Тя достига голям успех в креативно отношение и сред критиците с нейния втори албум „It Was Good Until It Wasn’t“. Той не само се нареди на №2 в Billboard Top 200, но също така завърши 2020 г. в над дузина издания, като Billboard, Esquire, Hypebeast, Nylon, Seventeen, Spin, Stereogum, The Guardian и много други. Всички посрещнаха възторжено третия ѝ дългосвирещ албум „blue water road“ (Atlantic Records). След издаването на албума тя си сътрудничи с редица колеги артисти за множество издания като: Baby Face – “Seamless,” T-Pain – “I Like Dat,” YoungBoy Never Broke Again – “My Go To,” Ali Gatie – „The Look“ и Burna Boy – „Solid“. След като завърши разпродаденото турне в Северна Америка, включващо подгряването на Rico Nasty и Destin Conrad, тя стигна до своя аплодиран „The Blue Water Road Trip“ в Европа. През 2024 г. Kehlani се завръща с нова музика.