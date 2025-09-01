Влизаме в "Къщата за кукли на Габи: Филмът" от 26 септември само в кината.

През 2021 г. на бял свят се появява "Къщата за кукли на Габи" – интерактивна детска поредица, комбинираща игрални кадри и анимация, в която момиче на име Габи и нейните котки се отправят на приключения в малка къща за кукли.

Създаденият от Трейси Пейдж Джонсън и Дженифър Туми изключително успешен сериал насърчава любопитството, креативността и уменията за общуване и съпричастност у децата чрез позитивни послания, забавни предизвикателства и провокиращи въображението игри.

Този септември обичаният хит се пренася на големия екран с продуцираната от DreamWorks Animation вълшебна авантюра "Къщата за кукли на Габи: Филмът", която ще ни предложи незабравими емоции, магия, приятелство, ценни уроци и редица пухкави изненади… В главната роля се завръща чаровната Лайла Локхарт Крейнър, а компания ѝ правят четирикратната носителка на „Грами“ Глория Естефан и номинираната за „Оскар“ Кристен Уиг.

В "Къщата за кукли на Габи: Филмът" Габи (Крейнър) и баба ѝ Джиджи (Естефан) тръгват на пътешествие към приказната земя Кат Франциско. Но когато къщичката на Габи – най-ценната ѝ вещ – попада в ръцете на ексцентричната и вманиачена по котките бизнесдама Вера (Уиг), Габи се смалява и тръгва на решителна мисия в реалния свят, за да събере отново Габи-Котките и да спаси къщичката, преди да е станало твърде късно.

Гмурваме се в симпатичния, игрално-анимационен свят на Габи с трейлъра на Къщата за кукли на Габи: Филмът, който обещава една забавна и истински сърдечна филмова одисея за малки и големи.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Къщата за кукли на Габи: Филмът" е Райън Крего (Arlo the Alligator Boy), който е и сценарист, заедно с Мел Уилсън ЛаБракио и Адам Уилсън, по поредицата "Къщата за кукли на Габи", създадена от Трейси Пейдж Джонсън и Дженифър Туми. Продуцент е Стивън Швайкарт (Как да си дресираш дракон, Круд, Кунг-Фу Панда 4), а в ролите са Лайла Локхарт Крейнър, Глория Естефан, Кристен Уиг, Томас Ленън, Джейсън Манцукас, Форчън Файмстър и др.

Влизаме в "Къщата за кукли на Габи: Филмът" от 26 септември само в кината.