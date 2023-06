Karol G пусна розов сингъл

След революционното представяне миналата седмица на BARBIE THE ALBUM, допълнено с разкриване на епичен състав от изпълнители и наелектризиращ първи сингъл, Atlantic Records пуснаха най-новата песен от звездния албум, съпътстващ дългоочаквания филм „Barbie“, който ще се превърне в събитието на лятото, с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling в ролите на Barbie и Ken, и разпространен от Warner Bros. Pictures.

Саундтракът продължава да бъде надграждан с горещия нов сингъл “WATATI” от глобалната звукозаписна изпълнителка KAROL G, с участието на Aldo Ranks. Официалното придружаващо го видео ще бъде пуснато по-късно този месец. „BARBIE THE ALBUM“ вече е наличен за предварителна поръчка ТУК и излиза във физическите и онлайн магазини на 21-ви юли, заедно с премиерата на игралния филм по кината.

“WATATI”, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, беше предшестван от първия официален сингъл към саундтрака – “Dance The Night”, от глобалната суперзвезда, носител на 3 награди „GRAMMY®“ – Dua Lipa, която също така има специално участие във филма. Продуцирана от Mark Ronson, Andrew Wyatt и Picard Brothers, подходящата за лятото секси песен може да бъде чута в глобалния официален трейлър на филма и излиза заедно с ослепителен официален видеоклип, включващ специалната поява на сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie“ – Greta Gerwig (“Little Women”, “Lady Bird”) – гледайте ТУК. При издаването си парчето беше незабавно посрещнато с широко одобрение, като „ROLLING STONE“ обяви: „ Lipa пее с увереността на сирена“, „NPR“ го описа като „безспорно бляскав“, „BILLBOARD“ твърди, че има „един от най-елегантните музикални мостове в масовия поп този година“, а „INSTYLE“ го обяви за „новия ни летен химн“. Сингълът вече е събрал над 50 милиона комбинирани аудио и видео стриймвания само за една седмица.

BARBIE THE ALBUM ще включва изключителни нови песни на забележителен състав от изпълнители, включително Nicki Minaj и Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE, FIFTY FIFTY и Kali. Звездата на „Barbie“ – Ryan Gosling, също се присъединява към внушителния списък от изпълнители в саундтрака със своята емблематична оригинална песен, изпълнена от името на героя му – Ken. Вижте по-долу за пълен списък с песни.

BARBIE THE ALBUM продължава изключително успешното партньорство между Atlantic Records и Warner Bros. Pictures. Преди това двете компании се обединиха за „BIRDS OF PREY: THE ALBUM“ от 2020 г., който роди двойно платинения хит „Boss B*tch“ на Doja Cat, заедно с номинирания за награда „GRAMMY®“ албум „SUICIDE SQUAD: THE ALBUM“ от 2016 г., който оглави класациите за албуми в над 70 държави по света, задържа се две последователни седмици в „Billboard 200“ и включваше диамантено сертифицирания хит „Heathens“ на Twenty One Pilots.

“BARBIE THE ALBUM” е продуциран от международно известния диджей, артист и продуцент, носител на „Оскар“, „Златен глобус“ и 7 награди „GRAMMY®“ – Mark Ronson ,съвместно със сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie‘ – Greta Gerwig. Саундтракът е продуциран и е под ръководството на президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“, „Furious 7“, „The Fault in Our Stars“, „The Fate of the Furious“), и изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis. Обявен от „Rolling Stone“ за „саундтрак гуру“, Weaver е носител на награда „GRAMMY®“ (петкратно номиниран), който е продуцирал множество мултиплатинени проекти за саундтракове с десетки милиони продажби на албуми в цял свят. Допълнителни ключови участници в проекта са копродуцентите на саундтрак албума – Brandon Creed и Joseph Khoury, както и музикалният супервайзър на „Barbie“ и изпълнителен продуцент на албума – George Drakoulias.

ЗА BARBIE

Да живееш в Barbie Land означава да бъдеш перфектно същество на перфектно място. Освен ако нямате пълна екзистенциална криза… или сте Ken. Warner Bros. Pictures представя една продукция на „Heyday Films“, „LuckyChap Entertainment“, „NB/GG Pictures“, „Mattel“ – „Barbie“. Филмът ще бъде разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures и ще бъде пуснат по кината в цялата страна на 21-ви юли 2023 г. и в международен мащаб – от 19-ти юли 2023 г. Режисиран от Greta Gerwig, „Barbie“ е с участието на Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman и Will Ferrell. Филмът е написан от Greta Gerwig и Noah Baumbach, вдъхновен от “Barbie” на „Mattel“ и продуциран от David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley и Robbie Brenner. Изпълнителни продуценти са Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich и Cate Adams. Музикален супервайзър на филма е George Drakoulias, с музика на Mark Ronson и Andrew Wyatt.

ЗА KAROL G

Karol G е мултиплатинен глобален звукозаписен изпълнител, международна икона на поп културата и водеща сила в латино музиката. Двукратната носителка на награда „Latin GRAMMY®“, получила 199 диамантени сертификата от RIAA в САЩ, е един от най-продаваните изпълнители, със 77 милиарда стриймвания общо. Известна със способността си да разбива рекорди, Karol стана първата изпълнителка, която дебютира на #1 в „Billboard 200“ с албум на испански език, счупи рекорда за всички времена за най-успешен латино албум на жена изпълнител, с най-много стриймвания през първия ден в Apple Music и направи най-успешния дебют на испаноезичен албум от латино изпълнителка в Spotify. В момента тя е най-гледаният изпълнител за 2023 г. в YouTube, с над 990 милиона гледания само тази година. Суперзвездата също така направи най-печелившото северноамериканско турне на латиноамериканска изпълнителка за всички времена и се класира в Топ 10 на „Pollstar“ за най-успешните музикални турнета в света с нейното "$trip Love Tour".



BARBIE THE ALBUM TRACKLIST



1. Lizzo – Pink

2. Dua Lipa – Dance The Night

3. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

4. Charli XCX – Speed Drive

5. KAROL G – WATATI (feat. Aldo Ranks)

6. TBA

7. Tame Impala – Journey To The Real World

8. Ryan Gosling – I’m Just Ken

9. Dominic Fike – Hey Blondie

10. HAIM – Home

11. TBA

12. The Kid LAROI – Forever & Again

13. Khalid – Silver Platter

14. PinkPantheress – Angel

15. GAYLE – butterflies

16. Ava Max – Choose Your Fighter

17. FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)