Какво е кикбокс и има ли България успехи в този спорт?

Ако си задавате тези въпроси, значи сте пропуснали новината, че два български клуба, СК "Стар Тийм" и "Радилов", отвяха конкуренцията си на състезателен форум в съседна Гърция.

Дни след европейската купа по кикбокс „Атина Чаландж 2023“, където спечелиха комплексната купа с актив от 32 златни, 29 сребърни и 58 бронзови отличия, треньорът Деница Миленкова и състезателят Иван Кръстанов от СК "Стар Тийм" гостуваха в шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Двамата споделиха със слушателите детайли за самия спорт, на каква възраст и за кого е подщодящ той, както и какво предстои за родните кикбоксьори в близките седмици.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто от аудиофайла на страницата и пожелайте успех на всички наши състезатели на предстоящата световната купа в Истанбул, която стартира на 15 май.