Излезе музика от втори сезон на сериала „Wednesday“

Milan Records издава два албума с музика от дългоочаквания втори сезон на оригиналния сериал на Netflix „Wednesday“ днес, включително оригинален саундтрак със заглавни и вокални изпълнения от сериала, както и оригинален албум с филмова музика. И двата албума вече са достъпни във всички дигитални платформи.
Заедно двата албума представят богатството и разнообразието на музиката – смесица от мрачни оркестрални композиции и кавъри на класически рок хитове, които се вплитат в уникалния звуков свят на Wednesday.
Оригиналният саундтрак съдържа музика на композитора Chris Bacon, който се завръща към проекта след съвместната си работа с Danny Elfman по музиката към първия сезон.
Албумът включва впечатляващо пиано кавър изпълнение на “Zombie” на The Cranberries, както и силен вокален дует на “Bad Moon Rising” от Creedence Clearwater Revival – и двете изпълнени на екран от актьорите в сериала. В допълнение, те участват и в изпълнението на оригиналната песен “Nevermore Alma Mater”.
Част от саундтрака излезе заедно с премиерата на Част 1 от новия сезон в Netflix, а днес, паралелно с дебюта на Част 2, се появяват още два допълнителни албума. Последното издание Wednesday: Season 2 (Original Soundtrack from the Netflix Series) включва четири нови заглавия – алтернативна версия на “Bad Moon Rising”, ново виолончело соло “Don’t Fear The Reaper” на Wednesday Adams, както и два вокални кавъра, изпълнени от Bella Poarch – “Zombie” и “Don’t Fear The Reaper”.
„Винаги съм била голям фен на творчеството на Tim Burton, затова да бъда поканена да изпълня не един, а два кавъра за саундтрака на Wednesday е истинска чест“, споделя Bella Poarch.
Сериалът е дело на продуцента и режисьор Tim Burton и създателите Alfred Gough и Miles Millar, и може да бъде гледан ексклузивно в Netflix.
ТРАКЛИСТ
1. Dance Of The Knights (from "Wednesday: Season 2")
2. Nevermore Alma Mater (from "Wednesday: Season 2")
3. Bad Moon Rising (from "Wednesday: Season 2")
4. Bad Moon Rising (Alt Version) from "Wednesday: Season 2"
5. Zombie (Soundtrack Version) from "Wednesday: Season 2"
6. Zombie by Bella Poarch
7. Don't Fear The Reaper ((Soundtrack Version) from "Wednesday: Season 2")
8. Don't Fear The Reaper by Bella Poarch