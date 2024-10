Bella Poarch издава сингълa “Sweet Delusion”

Певицата и автор на песни Bella Poarch издава дългоочаквания си нов сингъл “Sweet Delusion”.

След няколко месеца на показване на части от песента и очакване на феновете, Bella навлиза в нова ера от кариерата си, която ще покаже по-интимна и автентична версия на себе си. „Sweet Delusion“ разказва сладко-горчивото преживяване да се влюбиш в някого, знаейки дълбоко в себе си, че връзката не е създадена да продължи. Bella улавя емоционалната сложност на еуфоричните моменти.



„Sweet Delusion“ е ново начало за мен. Едновременно съм развълнувана и малко нервна за издаването на песента, защото е толкова различна от всичко, което съм правила преди. Надявам се, че всеки, който я слуша, усеща нещо - защото какво е музиката, без да предизвиква чувства? Тази песен и тази нова част отразяват най-суровата версия на мен самата, тази, която се учи да остава здраво стъпила и вярна въпреки целия външен натиск и гласове“, споделя Bella.

Със съвместен авторски колектив от Bella Poarch, Lucas Sim, Christina Galligan и Skyler Stonestreet и продуциран от Lucas Sim, сингълът навлиза дълбоко в опияняващите върхове и неизбежните разбити сърца на любовта. Разположен на фона на мечтателен, ефирен звуков пейзаж, „Sweet Delusion“ съчетава хипнотични ритми с интроспективните текстове на Bella. Припевът на песента - "Sweet delusion, forever all-consuming, it's a fantasy, better than being alone" (Сладка заблуда, вечно консумираща, това е фантазия, по-добре от това да си сам) - повтаря универсалното преживяване на търсене на утеха във фантазията, дори когато реалността разказва различна история.

Музикалното видео, режисирано от Christina Xing и с участието на актьора Gavin Leatherwood, дава живот на мощната емоция на текста. Заснето на 35 мм филм, видеото улавя суровата, автентична топлина и текстура, които перфектно допълват отразяващата природа на песента. Видеото започва с Bella, приготвяща се в деликатна булчинска рокля, символизираща нейното очакване и интроспекция. Докато тя пее, преминаваме между сцени на щастливи спомени от началото на връзката – игриви и нежни моменти, които отразяват мечтателната част на песента. Докато историята се развива, се появяват по-мрачни спомени от напрегнати моменти, основавайки се на борбите на двойката.

“Sweet Delusion” следва това, че Bella ще се присъедини към мексиканската поп сензация Kenia Os в нейното турне „Pink Aura“, което започва на 15 ноември в Ню Йорк. Турнето ще посети също Чикаго, Гранд Прери и Лос Анджелис, давайки шанс на феновете да видят Bella да изпълнява на живо за първи път. През септември изгряващата звезда беше включена в „“Breakthrough List: 30 Performers Defining Culture Now“ на InStyle.

Снимка: WMG

Песента “Sweet Delusion” излиза благодарение на Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music за България.

*****

Bella Poarch е филипинско-американска певица и автор на песни, която е динамична и влиятелна фигура с над 2 милиарда стриймвания и 125 милиона последователи в социалните платформи. Тя преминава от скромно детство в малка ферма във Филипините до служба във военноморските сили на САЩ като горда военнослужеща, отговаряща за хеликоптери и самолети до невзрачното стартиране на своя TikTok през 2020 г. Създала е безброй домашни записи, базирани на нейните емоционално необработени текстове и умения на укулеле. Дебютния ѝ миниалбум „Dolls“ (2022), демонстрира първоначалния ѝ опит в музиката с открояващи се песни като първия ѝ сингъл “Build a B*tch.” Споменатият сингъл влезе в историята, като достигна Billboard Hot 100, стана платинено сертифициран и счупи рекорда за най-голям дебют в YouTube на съвсем нов изпълнител с над 75 милиона гледания на видео през първата седмица. Звездата си сътрудничи с изпълнители като Grimes, Kenia Os и Sub Urban.