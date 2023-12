Как да си направим звездна равносметка на 2023 година? Част 2

В първата седмица на декември в рубриката „Марс и Венера“ Инспектор N-JOY и Деница Красимирова продължават дискусията по темата как да си направим годишна равносметка според зодиака.

Днес ще хвърлим поглед назад към почти изминалата 2023 година през призмата на втората половина от зодиакалните знаци, всеки от които отговаря на различна сфера от живота, започвайки от Везни.

Независимо от собствената ни зодия или асцендент, ако сме успели да намерим любовта или сме постигнали вътрешен баланс, получаваме червена точка в книгата на Везните. За Скорпиона приоритетно е опознаването на себе си и подобряването на интимните отношения. Ако пък сме осъществили пътувания по света, завършили сме някакъв курс и сме получили някаква квалификация, или сме усвоили някой нов чужд език, може да се каже, че според стандартите на Стрелеца сме били успешни. Козирогът поставя фокуса върху кариерното развитие, издигането в социален план и подобряването на имиджа. Можем да кажем, че сме имали една ползотворна 2023 година в областта на Водолея, ако сме завързали нови приятелства, отделили сме време на контактите с другите или сме сбъднали своя мечта. В сферата на Рибите пък сме се справили отлично, ако сме се вслушвали в своята интуиция и, вместо да задържаме в себе си гняв, сме си позволили да прощаваме както на другите, така и на себе си.

Направете своята положителна равносметка за 2023 година, като слушате пълната рубрика в аудиофайла на страницата.