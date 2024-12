Как да разбираме по-добре различните типове семейства?

В астрологията спрямо стихиите познаваме 4 различни типа семейства - огнено, земно, въздушно и водно.

Какво е характерно за всяко едно от тях и как да се адаптираме по-лесно си говорим с астролога Деница Красимирова и Инспектор N-JOY в рубриката ни “Марс и Венера”.

Чуйте целия запис в аудиофайла на страницата.